Quem ama não mata

Por Adiberto de Souza *

O crescente número de crimes contra as mulheres mostra que elas estão entre as principais vítimas da violência urbana. Lamentavelmente, a maioria desse tipo de delito não chega ao conhecimento da sociedade, enquanto outra boa parte não passa do registro de boletim de ocorrência, que termina sendo arquivado, muitas vezes, a pedido da própria vítima. A idéia machista de que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” contribui para esconder agressões verbais e físicas, estupros ou violência carnal, ameaças de morte e o feminicídio. Ressalte-se que muitas vítimas não procuram a Polícia, pois sabem que se o fizerem voltarão a ser espancadas ou até mesmo mortas. Portanto, precisamos sim meter a colher nessa briga para mudar esse quadro dantesco. Só Jesus na causa!

Liberando geral

Com a redução dos casos de covid-19 em Sergipe, a Prefeitura de Aracaju começa a afrouxar as restrições que visam evitar a propagação da doença. Nesta terça-feira, por exemplo, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) assina termos de permissão para a retomada de eventos na Orla da Atalaia. Segundo as línguas ferinas, este será o primeiro passo para a Prefeitura liberar a realização do carnaval e todas as outras festas que aglomeram milhares de pessoas, sem a exigência de uso de máscaras ou coisa que o valha. Home vôte!

Último a saber

A executiva nacional do DEM não considera nem os seus diretórios estaduais. Pelo menos foi o que ficou visível na queixa de José Carlos Machado de não ter sido informado oficialmente sobre a fusão do DEM com o PSL para formar o União Brasil. Presidente do Democratas em Sergipe, Machadão só ficou sabendo da fusão pela imprensa, assim como que a o manda chuva da nova legenda no estado será o presidente PSC, André Moura. Diferente de Machado, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) tem preferido o silêncio quando o assunto é o embrionário União Brasil. Misericórdia!

A força da maioria

Os vereadores de Aracaju devem votar, nos próximos dias, o Projeto de Lei Orçamentário Anual do Município para 2022. A proposta da Prefeitura estima receitas e despesas brutas de mais de R$ 2,95 bilhões para o próximo ano. Deste montante, cerca de R$ 1 bilhão deve ser destinado para despesas com pessoal. Das áreas da administração municipal, a que receberá boa parte dos investimentos é a Educação: quase 27% do orçamento. Como os governistas são maioria na Câmara, o Projeto deve ser aprovado sem dificuldades. Marminino!

O tamanho da oposição

Cidadania, Podemos e PL se reuniram em Aracaju para discutir as eleições de 2022. Segundo o senador cidadanista Alessandro Vieira, o objetivo do encontro foi “pensar Sergipe. Somos a verdadeira oposição a este governo e seguiremos lutando pelo povo sergipano”, discursou. Além de Vieira, os deputados e um vereador do Cidadania, apenas a delegada Danielle Garcia (Pode) e o empresário Milton Andrade (PL) prestigiaram a reunião. Será esse o tamanho da oposição? Cruzes!

Miséria em números

Com 285.300 cadastros atualizados, Sergipe é o 17º estado em número de famílias beneficiadas pelo Auxilio Brasil, programa, que substituiu o Bolsa Família. A Bahia lidera o ranking, com 1,8 milhão de beneficiários. É nesse imenso mar de miseráveis que o presidente Jair Bolsonaro espera colher os votos para a sua reeleição, mas há um porém: os nordestinos votam majoritariamente no PT. Aff Maria!

Delegado homenageado

Os deputados estaduais aprovaram Projeto de Lei colocando o nome do falecido delegado Marcelo Hercos na Academia de Polícia Civil (Acadepol). Com 42 anos de idade, o policial homenageado morreu há dois meses, após ser feriado a tiros durante uma abordagem a três suspeitos. Marcelo Hercos Lyrio era natural de São Paulo, tendo ingressado na Polícia Civil de Sergipe em 2006. Taí uma justa homenagem!

Discutindo política

E o pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) reuniu lideranças políticas em Itabaiana para ouvir as demandas da região Agreste. Também estiveram no evento os manda chuva do PSB Antônio Carlos Valadares e o filho Valadares Filho. Antes do encontro, Rogério fez corpo a corpo na cidade em companhia do prefeito e dos ex-prefeito, respectivamente, Adailton Sousa e Valmir de Francisquinho, ambos do PL. Empolgado com a recepção, o senador petista disse que “política é lugar de liderar e liderar é caminhar ombro a ombro, lado a lado. Esse é o desafio que nós temos que construir”. Então, tá!

Dias contados

A farra feita com pesquisas políticas suspeitas tem data para acabar: a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o registro das consultas eleitorais será obrigatório. As informações e os dados registrados no Tribunal Regional Eleitoral ficarão à disposição de qualquer interessado por 30 dias. O veículo de comunicação que publicar pesquisa não registrada está sujeito à pesadas multas. Enquanto janeiro não chega, muitos malandros vão divulgar índices baseados unicamente no valor pago pelos políticos interessados. Danôsse!

Couvert em debate

A Câmara de Aracaju promoveu uma audiência pública para discutir a regulamentação do couvert artístico cobrado pelos bares e restaurantes da capital. O presidente do Legislativo, Nitinho Vitale (PSD), disse que a ideia é encontrar um entendimento entre artistas e empresários do setor. O presidente da Ordem dos Músicos de Sergipe, Ton Ramos, defende que o dinheiro do couvert artístico chegue ao músico em sua totalidade. Por sua vez, o representante dos bares e restaurantes, Bruno Dória, acha que se algum estabelecimento não corresponder ao cachê acertado, a questão tem que ser resolvida pontualmente. Pelo visto, esse debate promete. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias