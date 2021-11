Rainer Cadete anima público ao exibir ‘kit perfeito’ para assistir “Verdades Secretas 2”

Rainer Cadete pegou os seguidores de surpresa nesta terça-feira (23.11). O ator usou seu Instagram para compartilhar um vídeo um tanto quanto inusitado, convidando os fãs a assistirem “Verdades Secretas 2” (Globoplay) acompanhados de um kit.

Na gravação, o galã manuseia um chicote, algemas, velas e uma corda de alpinista.

“Vem de chicote, algema, corda de alpinista… o kit perfeito para assistir #VS2 existe! Obrigado @globoplay”, legendou ele no post.

RELAX

No último domingo (21.11), Rainer Cadete compartilhou em suas redes sociais o momento em que descansava à beira da piscina.

No Instagram, o ator surgiu sem camisa, com as unhas pintadas de laranja e relaxando deitado em uma esteira.

“Hoje não tenho pressa”, legendou ele no post.

Os fãs do galã logo o enalteceram:

“Você é perfeito”, disse uma;

“Muso”, escreveu outro;

“Todo lindo”, se derreteu uma terceira.

SPFW

Além de estar arrasando atualmente com seu papel em Verdades Secretas 2, Rainer Cadete também anda apostando na carreira de modelo nas horas vagas! Nesta quinta-feira (18.11), o ator participou do desfile da label ‘Meninos do Rei‘ na SPFW e posou para fotos exclusivas no backstage do evento.

Para a edição deste ano, a marca parte do projeto Sankofa, que oferece visibilidade e apoio a empreendedores racializados, apresenta uma coleção inspirada em elementos do street style, dos movimentos que surgem nos guetos, assim como uma enxurrada de estamparias africanas – tudo desenhado e produzido pela dupla Céu e Junior Rocha.

No final do desfile, por sua vez, Rainer acabou protagonizando uma cena fofa com o colega de elenco Ícaro Silva, com quem faz par romântico na série do GloboPlay, onde compartilharam um selinho no meio da passarela.

REDAÇÃO VOGUE