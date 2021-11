Rogério Carvalho afirma que votará favorável ao PL que cria piso salarial  de enfermagem

Na manhã desta segunda-feira (21), em entrevista ao Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan, o senador Rogério Carvalho reafirmou seu compromisso com os profissionais da saúde, demostrando apoio ao PL 2564/2020 que visa instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Ainda em entrevista, o parlamentar falou sobre a liberação do carnaval em 2022 e sobre o ciclo de miséria.

Para Rogério Carvalho, os profissionais da saúde merecem um salário digno, respeito e valorização. Por isso apoia o PL.

“Votarei favorável ao piso dos profissionais de saúde. Votarei também na emenda para que o Governo Federal possa custear parte desse recurso sob a forma de remuneração do Sistema Único de Saúde (SUS), para garantir que seja possível pagar o salário do novo piso. Já tinha declarado nossa posição favorável, e reafirmo que esses profissionais merecem ser valorizados. Não basta apenas aplausos, é preciso ter dignidade. É preciso ser justo”, afirmou o senador demostrando seu compromisso com as categorias.

Sobre a liberação das festas de Carnaval, Rogério Carvalho avaliou que ainda é prematuro realizar eventos como esse, tendo em vista que muitas pessoas não tomaram a segunda dose e ainda circula no país a variante delta.

“Os governos liberando o Carnaval, podemos ter sérios problemas. O vírus não se espalhou com a variante Delta porque ampliamos a vacinação, mas é óbvio que a aglomeração e movimentação de pessoas durante uma festa como essa, e com muitas pessoas que ainda não se vacinaram ou tomaram sua segunda dose, podemos ter uma cadeia de transmissão e ter um surto com uma terceira ou quarta onda pandêmica no Brasil. Eu, particularmente, vou me preservar para poder não correr esse risco, pois infelizmente você se preserva, mas o outro não, com isso, você pode ser prejudicado do mesmo modo. É preciso tomar cuidado”, pontuou.

Ao falar sobre atual situação que Sergipe e o Brasil vem enfrentando com a miséria, o senador disse que a população está vivendo à míngua.

“Recentemente li um que estudo que apontou que a política econômica, associada à pandemia, erodiu a renda de quase todas as camadas sociais. Estamos cada vez mais na extrema pobreza. Isso é o Governo Bolsonaro!

Para romper esse ciclo da miséria que o Brasil e Sergipe se encontram, nós precisamos investir em educação, corporação de linguagens e também em tecnologia para agregar valor e trazer riqueza para aquilo que a gente produz. Nosso estado é rico, nossa riqueza brota da terra, mas precisamos investir em tecnologia para aumentar esse potencial, seja no coco, no milho, na laranja e tantas outras riquezas. O Estado precisa focar para garantir que isso aconteça e assim teremos mais riqueza entrando por todos os lados”, finalizou.

Foto assessoria

Por Cris Silva