Saiba como reduzir o consumo de energia elétrica em condomínios

Energisa dá dicas para reduzir o consumo

Com a liberação dos espaços de lazer dos condomínios residenciais, o consumo de energia elétrica pode aumentar por conta da grande circulação de pessoas nos espaços. Para ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica, a Energisa Sergipe dá dicas de ações que podem minimizar o impacto.

O coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Pedro Lins, explica que ações como a troca de lâmpadas florescentes por LED na área comum e elevadores, além do uso de sensores podem ajudar na redução do consumo.

“A lâmpada de LED é mais econômica e duradora quando comparamos com a fluorescente. No elevador, por exemplo, as luzes da cabine do elevador ficam acesas todos os dias da semana. Usar as lâmpadas de LED vai ajudar nessa redução”, orienta Pedro.

O coordenador de Eficiência Energética ainda acrescenta que além do condomínio adotar essas ações, é importante que os moradores também sejam conscientizados sobre a importância do consumo consciente de energia elétrica nas áreas do condomínio.

Dicas para redução de consumo em condomínios:

-Trocar lâmpadas antigas fluorescentes por lâmpadas de LED que duram mais e são mais econômicas;

-A instalação de sensores de presença onde não circulam pessoas o tempo todo como escadas, salões, corredores e outros espaços;

-Pinturas claras nas áreas comuns deixa o ambiente mais claro, evitando a necessidade de ligar as luzes enquanto ainda é dia;

-As luzes da cabine do elevador ficam acesas todos os dias da semana. Para reduzir de forma considerável este consumo, opte por LEDs para o local, ao fazer isso, você pode diminuir consideravelmente o consumo de energia na cabine.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas