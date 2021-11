Salete faz balanço da campanha e afirma que a Chapa 1 está preparada

As eleições para o Conselho Regional de Contabilidade em Sergipe (CRCSE) acontecem nesta terça, 23, e quarta-feira, 24, de forma virtual. A Chapa 1, coordenada por Salete Barreto, possui integrantes de reconhecida capacidade técnica. São 16 profissionais com forte atuação no setor contábil, reunindo profissionais da contabilidade, técnicos, empresários, professores, auditores e peritos, que se uniram para fortalecer a representação da classe no estado.

Em 45 dias de campanha, a Chapa 1 percorreu vários municípios sergipanos, visitando instituições e escritórios de contabilidade para apresentar à categoria as propostas coletivas defendidas pelo grupo, que tem como pilares o registro e a fiscalização da profissão; a educação continuada; a gestão responsável e transparente; o fortalecimento das relações institucionais e a valorização da imagem profissional.

“Somos gratos pela receptividade da contabilidade sergipana, que abraçou a nossa campanha. Por onde passamos, fomos acolhidos com carinho e os profissionais da contabilidade fizeram questão de manifestar o apoio ao nosso projeto, que visa consolidar as conquistas alcançadas nos últimos anos e buscar novas ações em benefício dos profissionais. Iremos trabalhar para que a nossa classe tenha cada dia mais orgulho da sua profissão e do CRCSE”, afirma Salete Barreto.

Segundo Salete, foi possível também receber o apoio de novos colegas que estão ingressando agora na profissão. E essa renovação, de acordo com ela, sempre é importante para oxigenar a relação entre os profissionais e o Conselho. “Temos propostas inovadores e que buscam acompanhar a velocidade das mudanças que a tecnologia tem imposto ao dia a dia do profissional da contabilidade. Sabemos que para a nossa categoria crescer mais é preciso mesclar experiência com inovação. É com esse propósito que nosso grupo irá atuar”, assegura Salete Barreto.

POR ASCOM/CHAPA 1