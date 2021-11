Saúde do homem é tema de live nesta quarta-feira, 24 de novembro

Transmissão ao vivo acontece às 19h, no perfil do Shopping Jardins no Instagram em parceria com a clínica Saúde Center

Você sabia que o câncer de próstata é o segundo de maior incidência no Brasil? O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 65.840 novos casos foram registrados em 2020, representando 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção, o Shopping Jardins e a clínica Saúde Center engajam-se no movimento Novembro Azul e promovem a live ‘Cuidar da Saúde também é coisa de Homem’ com o médico urologista Diego Fernandes e a psicóloga e sexóloga Camila Felizola. A transmissão ao vivo acontece na próxima quarta-feira, 24 de novembro, às 19h, pelo perfil do Shopping Jardins no Instagram. Durante o bate-papo, o público terá a oportunidade de interagir com os profissionais de saúde e tirar dúvidas.

Da assessoria

Foto: Divulgação