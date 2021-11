Seduc lança novo PSS para contratação de bolsistas do Programa Alfabetizar pra Valer

Com o objetivo de selecionar e formar cadastro de reserva de Bolsistas de Extensão Tecnológica Níveis II e III para atuarem no Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV), a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) lança o edital nº 41/2021. As inscrições estão abertas até o dia 29 de novembro, via e-mail. Serão ofertadas 10 bolsas no valor de R$ 1.300,00 cada, referentes à função de coordenador regional do programa e do Regime de Colaboração; e 21 bolsas, no valor de R$ 800,00 cada, relativas à função de formador regional do programa.

As vagas são destinadas às 10 diretorias regionais de educação (DREs), que são responsáveis por conduzir as inscrições via e-mail, cujos endereços estão descritos no edital. No ato da inscrição, será preciso anexar arquivos em documento único, no formato pdf de no máximo 2 MB. São eles: documento oficial de identificação com foto; CPF; Currículo Vitae; certificado de nível superior em área de licenciatura; comprovação de experiência profissional na área de Educação; comprovação das titulações que declarar; formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado; e declaração de disponibilidade para atuar no programa.

O candidato à vaga de coordenador regional do PAPV e do Regime de Colaboração deve colocar como assunto do e-mail “Seleção Coordenador Regional”. Já o candidato à vaga de formador regional deve colocar como assunto do e-mail “Seleção Formador Educação Infantil”, “Seleção Formador Ciclo de Alfabetização” ou “Seleção Formador 3º ano”, de acordo com o segmento em que deseja atuar. No exercício de suas funções, os selecionados deverão cumprir jornada de atividades de 40 horas semanais, dedicadas integralmente ao programa e, preferencialmente, nos turnos matutino e vespertino.

Para a vaga de coordenador regional do PAPV e do Regime de Colaboração, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: profissional, inclusive servidor público, com titulação mínima de graduação nas áreas da educação, com proficiência técnica e/ou científica em Projetos e Ações, para execução de atividades de planejamento, avaliação, acompanhamento e execução dos objetivos e metas para realização de estudos e reflexão continuada de cada um dos eixos do Programa Alfabetizar pra Valer, sobre os conteúdos e estratégias formativas e supervisão e organização da estratégia de formação dirigida às equipes municipais.

As exigências para se candidatar à função de formado são: profissional, inclusive servidor público, com titulação mínima de licenciatura, preferencialmente em Pedagogia ou Letras, com proficiência técnica e/ ou científica em Projetos e Ações, para capacitação contínua quanto às metodologias empregadas no Programa Alfabetizar Pra Valer e acompanhamento e avaliação da execução. Vale destacar que a seleção será realizada em duas etapas: inscrição e análise de títulos/experiência profissional, que terá prazo de vigência de seis meses.

Mais informações no edital: https://bit.ly/3FWwofx

Assessoria de Comunicação da SEDUC