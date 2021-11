Semana do Doador abre atividades em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue no Hemose

“Doar sangue é um ato de amor ao próximo e doar o que não vai me faltar é o mínimo que posso fazer para salvar vidas”, salientou Victoria Souza, acadêmica de enfermagem e estagiária do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) nesta segunda-feira, 22, durante a abertura das ações da Semana do Doador.

O evento que tem como objetivo homenagear os doadores, através da valorização do ato anônimo, voluntário e altruísta da doação de sangue, prossegue até a próxima sexta-feira, 26.

Ao longo da semana o hemocentro também recepcionará alguns grupos fidelizados como, Doadores de Pedrinhas, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Riachão do Dantas, e o Juventude Sergipana em Ação. E na quinta-feira, 25 de novembro, data que celebra o Dia Nacional do Daodor de Sangue, o órgão realizará uma programação com homenagens aos voluntários, parceiros e apoiadores do servico. A atividade social contará com apresentação musical da banda Liberty Soul, sorteio de brindes, lanche especial, entre outros.

Conforme a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, a data foi criada para agradecer o gesto dos doadores. “Essa é uma forma de prestar essa homenagem especial as pessoas envolvidas com o serviço e conscientizar a população para que a doação seja um ato frequente, voluntário, por amor, por solidariedade para ajudar a salvar vidas”, destacou a assistente social.

Atualmente os estoques de sangue estão em níveis críticos para o atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que sejam realizadas mais de 150 doações de sangue ao dia, com a finalidade de restaurar e preparar os estoques sanguíneos para o final do ano.

Serviço

O Hemose funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. O posto de Cometa, no shopping Riomar realiza a doação de sangue as segundas, quarta, quinta e sexta, das 13h às 17h. Mais informações através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto assessoria