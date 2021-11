Maria do Carmo é contra gestantes retornarem ao trabalho presencial durante a pandemia

Questionada sobre o Projeto de Lei 2058/2021, que trata do retorno das gestantes às atividades laborais de forma presencial, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disse que se debruçará detidamente sobre o assunto, mas adianta que não concorda com a idade de gestantes estarem expostas em seus locais de trabalho, neste momento.

“Não podemos ignorar que o país ainda está enfrentando uma pandemia. O número de infectados pelo coronavírus e os casos de mortes reduziram, mas a situação não está resolvida”, alertou a democrata, ao pedir cautela e a ouvida de especialistas sobre essa exposição.

No entender da parlamentar sergipana, é fato que há uma certa urgência em resolver a situação, mas é fundamental conciliar a proteção à mulher e ao seu bebê. “Sabemos que em sua maioria, são empresas de pequeno e médio portes, e que são peças fundamentais para retomar a geração de empregos no país. No entanto, não podemos, de forma simplista, tentar resolver um problema e gerar agravantes para essa mulher que, mesmo com todas as medidas de proteção sanitária, está sendo exposta, num momento tão sensível da sua vida”, afirmou Maria do Carmo.

Fonte e foto assessoria