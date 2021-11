SE avança no tratamento minimamente invasivo da gordura localizada 

Com o verão batendo na porta, muitos sergipanos começam a recorrer aos procedimentos estéticos para aproveitar com mais segurança a alta estação, mas o que muitos não sabem é que no estado já está disponível a tecnologia do tratamento laserlipólise com Fotona, uma forma minimamente invasiva de tratamento projetada para remover o excesso de gordura e tratamento de flacidez.

A tecnologia envolve o uso de um laser para dissolver rapidamente o excesso de gordura e tratar a flacidez em áreas-alvo, como braços, papada e culotes. A dermatologista e realizadora da técnica em Aracaju, Dra. Suyan Vasconcelos, é CEO da Clínica Splendore e comemora o avanço dessa área no estado. “Os sergipanos não precisam ir mais a outras capitais para realizar procedimentos como esse. As técnicas minimamente invasivas são a revolução da medicina e da estética, o laser QCW Nd: YAG da Fotona, por exemplo, é considerado o padrão-ouro em cirurgia estética, e sua aplicação na laserlipólise foi testada e comprovada como segura e eficaz”, afirma.

As vantagens para o paciente são diversas. “Diminuição de hematomas e edemas nos pós-procedimento, rapidez na recuperação, resultados superiores porque além de tratar a gordura localizada, também trata a flacidez”, explica.

O procedimento de laserlipólise da Fotona não requer o uso de anestésico geral. “Uma fibra laser muito fina é inserida na área de tratamento, onde a luz do laser causa inchaço e ruptura de adipócitos. Quando a gordura é derretida, ela pode ser absorvida pelo corpo ou removida pelo médico”, detalha Dra. Suyan.

