Sergipe é o estado que mais reduziu mortes violentas no Nordeste, diz Monitor da Violência

Sergipe registrou uma diminuição de 29,6% no número de mortes violentas registradas entre os meses de janeiro a setembro de 2020 e o mesmo período de 2021. Os dados que já vinham sendo verificados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP, foram verificados e atestados pelo Monitor da Violência, que é uma publicação feita em parceria entre o portal G1, o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

De acordo com os dados apurados, enquanto que entre os meses de janeiro a setembro de 2020 ocorreram 605 mortes violentas em Sergipe, no mesmo período de 2021 aconteceram 426 crimes no estado. Os dados indicam a diminuição de 29,6%. No Nordeste, também apresentaram redução os estados do Ceará (-20%), Alagoas (-13,7%), Pernambuco (-11,4%) e Rio Grande do Norte (-8,1%). Já os estados que apresentaram alta foram Bahia (+11,8%), Piauí (+10,9%), Paraíba (+5,8%), e Maranhão (+3,7%).

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, destacou que a redução no número de mortes violentas em Sergipe é fruto do planejamento estratégico de identificação da mancha criminal e realização de abordagens e operações em todo o estado. “As manchas criminais se movimentam e precisamos acompanhar toda essa situação. Gostaríamos que não tivéssemos tido nenhum caso mas, num cenário em que tínhamos mais de uma centena por mês, precisamos entender que estamos no caminho certo”, acrescentou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, ressaltou a integração entre as forças de segurança pública e o reforço das ações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um dos fatores primordiais para essa diminuição é a integração entre as Polícias Civil e Militar. O DHPP tem equipes de local de crime de prontidão para atender as ocorrências a qualquer momento do dia e isso tem demonstrado resultados positivos. Nos últimos dias, temos feito várias prisões e identificado autores desses crimes”, revelou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, ressaltou que as equipes policiais estão atuando nas ruas e nas investigações e também contam com o apoio da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), visando a identificação de provas materiais para a elucidação dos crimes com mortes violentas. “Estamos nos reunindo constantemente e traçando estratégias conjuntas para a diminuição desses crimes. Esse trabalho é subsidiado pelas perícias da Cogerp, que trazem ainda mais robustez aos inquéritos”, concluiu.

Fonte e foto SSP