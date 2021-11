SES mobiliza municípios para o Dia Nacional de Combate ao Aedes

O Estado de Sergipe está mobilizado para o Dia Nacional de Combate e Controle ao Aedes aegypti, o mosquito da dengue, zica e chinkungunya, que acontece nesta sexta-feira, dia 26. Os 75 municípios estão programando estratégias para a realização de ações educativas e de prevenção às arboviroses.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está em conexão com os municípios, apoiando as iniciativas de cada um deles para o sucesso da mobilização, que terá início às oito horas, conforme orientação do Ministério da Saúde. A ação acontece neste período do ano, por ser um momento crítico com a aproximação do verão e aumento das temperaturas.

De acordo com a gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Sidney Sá, os municípios irão mobilizar a sua população e trabalharem a ação da forma que considerarem a melhor e mais adequada aos seus públicos. Salientou, no entanto, que a Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo um trabalho de mobilização e intensificação do combate ao Aedes aegypti desde setembro, quando enviou o carro fumacê para aos territórios que sinalizavam risco de surto de arboviroses.

“Estes municípios foram atendidos com a nossa maior tarefa, que é a oferta do carro fumacê para o controle do vetor em sua fase adulta. Então, de setembro para cá trabalhamos em mais de 30 municípios, com prioridade para a capital pela sua dimensão geográfica e populacional, onde trabalhamos cerca de 20 bairros”, observou a gerente do Núcleo de Endemias, informando que entre este fim de novembro e início de dezembro o carro fumacê irá atuar em Lagarto, Malhada dos Bois, Itaporanga, Nossa Senhora do Socorro e nos bairros Industrial, Porto D’anta, Bugio, Coqueiral e Getúlio Vargas, em Aracaju.

Fonte e foto SES