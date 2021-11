Simão Dias: Escola do Povoado Caiçá de Cima será reformada pela gestão municipal

Nesta terça-feira (23), o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, autorizou a reforma, manutenção e adaptações na Escola Municipal Fabrício Policarpo do Nascimento, localizada no Povoado Caiçá de Cima.

A obra será realizada com recursos próprios e faz parte do Programa Acelera Simão Dias, lançado no município no final de outubro, e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões em Simão Dias.

Durante o evento, o prefeito Cristiano Viana fez questão de destacar o empenho da administração Nossa Força, Nossa Gente em prol da promoção de uma educação pública de qualidade para os simãodienses

Além do gestor municipal, o ato reuniu o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a secretária de Educação e Cultura, a professora Ângela Santos Siqueira, demais secretários municipais, vereadores, professores, colaboradores da gestão e o público em geral.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias