‘Um Lugar ao Sol’: Maria Fernanda ameaçará Christian/Renato jovem quer que reconheça

Maria Fernanda concordará, mas avisará que não pretende abrir mão de que seu filho conheça o pai e promete lutar por seus direitos.

“Não é certo com ele. O pai dele existe e é justo que ele saiba que esse pai é você”.

Christian/Renato marcará um segundo encontro para esclarecer as coisas com Maria Fernanda sem avisar nada a Bárbara.

A loira assumirá que nunca passou pela sua cabeça cobrar nada de Renato, mas que com as cobranças do filho tudo mudou.

“As coisas não saíram como eu previ. Todo mundo tem um pai, e agora o meu filho também quer ter um”.

Christian/Renato explicará que está vivendo um momento delicado com relação a esse assunto em casa: seu filho com Bárbara morreu e, talvez, a esposa tenha dificuldade para engravidar.