Vereador denuncia problemas em câmaras frias de UBS e perda de dezenas de vacinas

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) utilizou seu espaço na sessão desta terça-feira, 23 de novembro, na Câmara Municipal de Aracaju, para denunciar um descaso com a saúde pública. Dezenas de vacinas estão sendo perdidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital devido a problemas com as câmaras frias e dificuldades de armazenamento com refrigeração. São dezenas de vacinas de rotinas perdidas como por exemplo: a BCG, Influenza, HPV e até Antirrábicas.

“É lamentável o prejuízo. São vacinas essenciais para a população que estão sendo estragadas simplesmente pelo fato de falta de manutenção nas câmaras frias, segundo relatos dos funcionários”, denuncia o vereador.

O parlamentar disse que não é um fato isolado mas que o problema tem sido frequente em diversas UBS. “Tenho recebido denúncias com frequência de usuários que vão em busca da vacinas e não encontram justamente pela falta de armazenamento. Visitei alguns postos e vi de perto o problema. Enquanto a população fica sem o imunizante, os servidores dizem que informaram aos gestores sobre a necessidade de manutenção nas câmaras frias mas nada foi feito”, lamenta.

Ricardo Marques exibiu vídeos de algumas das suas visitas nos postos durante a sessão. O problema é comum nas UBS Santa Terezinha, Osvaldo Leite, Max de Carvalho, Amélia Leite e Ávila Nabuco.

“Infelizmente a Prefeitura de Aracaju não informa a população e esquece da transparência. Vacinas não podem ser perdidas, é o dinheiro público jogado no lixo e precisamos fazer algo para impedir que isso continue ocorrendo. Peço aos colegas vereadores que me ajudem a denunciar e pedir que a prefeitura encontre uma solução para evitar que vacinas continuem sendo perdidas”, finaliza.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro