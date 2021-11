Zeca Baleiro será a 1ª atração nacional da Arena Aracaju

O cantor e compositor Zeca Baleiro se apresenta no dia 2 de dezembro como a primeira atração nacional da Arena Aracaju – Circo na Praia, novo espaço de entretenimento da capital sergipana. Trata-se do show “Zeca Baleiro em concerto”, em que o artista passeará pelos maiores sucessos de sua carreira, além de apresentar suas produções recentes.

O Artista

O maranhense é tido como um dos maiores nomes da MPB, reconhecido internacionalmente por sua influência na música nacional ao longo de 23 anos de carreira. Recentemente, ganhou o Grammy Latino 2021 de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco Canções d’Além Mar, lançado em 2020.

A abertura do show fica por conta da cantora sergipana Patricia Polayne, voz da música nordestina contemporânea que traz referências que vão da música latina aos ritmos afro-brasileiros.

O Espaço

A Arena Aracaju – Circo na Praia é um espaço multicultural criado e administrado por profissionais da arte e da cultura sergipana. Localizada em plena Orla de Atalaia, no estacionamento ao lado do antigo Côco Sergipe, a arena conta com mais de 1.900 metros quadrados de extensão, onde está instalada uma tenda de circo de 600 metros quadrados, com palco, camarins, som e iluminação, além de um espaço para food trucks e o Malabares, um bar temático.

No dia 2, após o show de Zeca Baleiro, o cantor aracajuano Isaac Borges é quem se apresenta no Malabares.

A arena tenta reviver o Circo Amoras e Amores, que há 35 anos mudou o comportamento da noite aracajuana.

O primeiro lote de ingressos já está disponível online, nas lojas Ellus e Vixe Maria e na Academia Studio 8 no Conjunto Augusto Franco. Os ingressos custam R$ 200 para entrada inteira, R$ 120 + 1 kg de alimento para inteira solidária e R$ 100 para meia-entrada. Eles estão disponíveis online através dos sites www.centraldoingressose.com.br e www.guicheweb.com.br, mas poderão ser adquiridos no local do show a partir do dia 25 de novembro.

Fonte e foto Assessoria Arena Aracaju