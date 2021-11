Aracaju recebe gestores de todo o país para reunião da FNP nesta quinta-feira, 25

Aracaju sedia a partir desta quinta-feira, 25, a 81ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Contando com apoio da Prefeitura de Aracaju, o evento acontece no Vidam Hotel, no bairro Atalaia, e reúne prefeitos dos municípios de médio e grande porte de todo o Brasil, incluindo as capitais, para discutir temas das diversas áreas da administração pública. A reunião encerra na tarde da sexta-feira, 26.

O prefeito Edvaldo Nogueira, presidente da FNP, destaca que é uma grande alegria poder retomar as atividades presenciais da entidade recebendo gestores de todo o país em Aracaju. “É uma honra receber os amigos prefeitos aqui na nossa capital, para que possamos discutir o futuro das cidades e traçar estratégias para o desenvolvimento de cada uma delas. As cidades são o futuro da humanidade, por isso precisamos fortalecê-las”, destaca.

No primeiro dia de reunião, na quinta-feira, 25, às 9h, acontecerá a abertura com o prefeito Edvaldo Nogueira. Às 11h30, será realizada a posse dos Conselhos dos Prefeitos. Após a pausa para o almoço, às 14h, será lançado o Anuário MultiCidades 2022, seguido das discussões temáticas, que serão realizadas ao longo da tarde.

Já na sexta-feira, 26, a manhã será marcada pelas discussões sobre o transporte público e os desafios da saúde pública pós-pandemia. Às 11h, acontecerá a reunião para definir as diretrizes do debate com presidenciáveis para 2022. À tarde, a partir das 14h, será apresentada a pauta dos municípios ao Congresso Nacional e Governo Federal. Às 16h, será realizado o encerramento oficial da 81ª Reunião Geral da FNP.

Credenciamento da imprensa

Veículos de imprensa que desejarem acompanhar o evento devem fazer o credenciamento no Vidam Hotel, no bairro Atalaia, a partir das 8h30 desta quinta-feira, 25. O credenciamento é necessário para ter acesso à reunião, pois não será permitida a circulação de profissionais sem o crachá oficial do evento.