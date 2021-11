Bandeira de Mello volta a conduzir o Ministério Público de Contas

O procurador João Augusto Bandeira de Mello foi nomeado nesta terça-feira, 23, pelo governador Belivaldo Chagas, para assumir a Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), com mandato até o próximo mês de fevereiro, quando se encerra a atual gestão.

A vaga surgiu após o então procurador-geral, Luís Alberto Meneses, passar a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), no último dia 4 de novembro.

“Vai ser uma caminhada curta, apenas completando o mandato do doutor Luís Alberto, que foi alçado à função de conselheiro, mas esperamos já implementar algumas novidades nestes três meses”, comentou.

Segundo ele, ao final do período, a ideia é se colocar à disposição dos demais procuradores do parquet de Contas para seguir à frente da instituição no próximo Biênio: “Vamos cuidando deste período e, caso seja também da vontade dos meus pares, seguirei dando minha contribuição na Procuradoria Geral”.

Procurador do MPC desde 2003, após aprovação em concurso público, Bandeira de Mello já exerceu a Procuradoria Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018 e 2018-2020.

