Banese Card antecipa fechamento de faturas para que clientes aproveitem a Black Friday

Há quase uma semana da Black Friday, que este ano acontecerá dia 26 de novembro, os consumidores já começam a pesquisar os itens que desejam adquirir com preços mais em conta. O Banese Card decidiu ajudar nesse processo e antecipar o fechamento das faturas com vencimentos 05 e 10. Com essa novidade, os clientes podem aproveitar as promoções e, ainda, ganhar uma folga no prazo de pagamento.

Único cartão de crédito genuinamente sergipano, o Banese Card já está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, e tem auxiliado fortemente no crescimento da economia sergipana, ao fazer com que o dinheiro circule no Estado e seja revertido em impostos dos mais diversos tipos. O cartão também pode ser usado para pagar taxas de órgãos do governo do Estado.

Em 2020, somente em três dias de Black Friday (de 26 a 28 de novembro), o Banese Card injetou em Sergipe R$ 42,6 milhões, sendo R$ 35 milhões de compras com o cartão físico, valor 7% superior que o registrado em 2019; e R$ 7,6 milhões com o cartão virtual, quantia também maior que do ano anterior ao início da pandemia de Covid-19.

O que também apresentou um salto gigantesco foi a quantidade de transações efetuadas com o cartão digital do Banese Card durante a Black Friday do ano passado. Em 2019 foram duas mil transações e-commerce, já em 2020 foram 34 mil, portanto, um crescimento de 1.600%.

Compras seguras

Um dos fatores que estimulam os clientes Banese Card a comprarem online é a segurança. O uso do cartão virtual nas compras em sites e aplicativos (apps) é completamente seguro, pois, os sistemas desenvolvidos pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) são certificados internacionalmente e seguem todos os padrões estabelecidos.

E, para evitar que clientes e não clientes caiam em golpes, em virtude do uso do cartão de crédito durante ou após a Black Friday, a área de segurança da SEAC destaca alguns cuidados que devem ser tomados:

– Mantenha o cartão sempre em local seguro e nunca o perca de vista, inclusive nos momentos em que efetuar o pagamento de uma compra;

– Nunca se esqueça de pegar o cartão de volta quando terminar a compra. Certifique-se de que o cartão que está sendo devolvido é mesmo o seu, e guarde-o em um lugar seguro novamente;

– Lembre-se que o cartão de crédito é pessoal intransferível. Nunca o empreste para ninguém, nem revele a sua senha;

– Não compartilhe senha, número do cartão completo, código de segurança e data de validade com qualquer pessoa;

– Não utilize senhas fracas ou de fácil acesso ao APP/Portal;

– Troque a senha caso tenha sido exposta;

– Ao comprar com seu cartão pela internet ou telefone, certifique-se de que a empresa é idônea e que o site na internet onde a transação será realizada é seguro;

– Verifique a segurança de sites e estabelecimentos comerciais antes de informar os dados do cartão, como número, código de segurança e data de validade;

– Em compras online, utilize sempre o cartão virtual Banese Card;

– Em caso de perda ou roubo do cartão, avise imediatamente à Central de Atendimento, para que o bloqueio seja efetuado e um novo cartão seja emitido;

– Caso não reconheça algum lançamento em sua fatura, entre imediatamente em contato com a Central de Atendimento do seu cartão e relate o ocorrido.

Black Friday no Brasil

A estimativa do varejo brasileiro para a edição 2021 da Black Friday é de que o faturamento do comércio eletrônico supere os R$ 3,1 bilhões registrados no ano passado. Esse valor é 24,8% maior que o contabilizado em 2019, segundo levantamento da empresa Neotrust/Compre&Confie, que atua com dados transacionais do mercado online brasileiro.

O valor arrecadado reforça o resultado da pesquisa “Retomada do Consumo 2021 para a Inteligência de Mercado Globo” do Grupo Behup, ao apontar que na Black Friday 2020, cerca de 80% dos consumidores fizeram as compras através de novos canais de venda, como WhatsApp e redes sociais de lojas.

Ascom Grupo Banese