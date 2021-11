Ex-vereador Cabo Amintas afirma que “a Câmara de Aracaju tem muito vagabundo e bandido” e que “Alessandro é frouxo”

O ex-vereador e atual Presidente do Diretório Estadual do PROS, Cabo Amintas, fez duras declarações ao se referir à Câmara Municipal de Aracaju ao afirmar que a câmara tem muito vagabundo e bandido. “A Câmara Municipal de Aracaju tem muito vagabundo e bandido, que se tivesse justiça no Brasil alguns vereadores estariam na cadeia”, afirmou o ex-vereador.

A afirmação do ex-vereador foi feita nesta terça-feira (23) durante entrevista ao Programa Contra Ponto, da Aperipê, onde Amintas disse ainda que “me arrependo de não ter quebrado a cara de um vereador no parlamento, não quebrei porque não deixaram, mas, se eu encontrar com ele na rua, eu quebro a cara”, avisou Amintas.

O ex-vereador também comentou sobre seu voto ao senador Alessandro Vieira, afirmando que “foi um erro meu e da sociedade sergipana, fomos enganados. Ele (Alessandro) é frouxo e não será candidato a Governador, será candidato a presidente, pois sabe que se candidatar ao governo, ele perde feio as eleições”, disse.

Com informações do jornalista Edicarlos Queiroz e do radialista Alex Carvalho