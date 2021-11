Carroceiros do Bairro Santa Maria ganharão importante benefício após pedido do vereador Cícero

Durante o seu pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Cícero do Santa Maria expressou com alegria mais um dos seus pedidos atendidos pela gestão municipal. ” É com muita alegria que soube que os carroceiros do Bairro Santa Maria e 17 De Março já estão sendo cadastrados para que eles tenham a baía que pedi na semana passada, o que vai melhorar bastante a condição de trabalho desses pais de família” disse Cícero.

Há cerca de algumas semanas atrás o vereador falou sobre a situação que vive a maioria dos carroceiros do bairro Santa Maria, onde esses não tem ainda um lugar específico para colocar os seus animais que por muita das vezes acabavam fugindo, ou até sendo roubados, deixando aquele pai de família sem o seu instrumento de trabalho.

O pedido do vereador Cícero era para que fosse implantada uma baía com uma estrutura segura e digna para que esses carroceiros possam ficar tranquilos em relação a deixar os seus animais enquanto não estão trabalhando.

Cícero espera que muito em breve esses carroceiros cadastrados possam usufruir deste benefício.

