Congresso Estadual do PSB acontece no dia 4 de dezembro

No dia 4 de dezembro, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará um Congresso Estadual para eleger os membros do Diretório e a sua Comissão Executiva Estadual para o triênio 2022-2024. O evento também colocará em pauta os rumos do PSB para as eleições de 2022.

Segundo o presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, o encontro reunirá todos os segmentos do partido, dirigentes e militância, para um debate profundo sobre a defesa da história do partido no estado e os caminhos que a sigla irá percorrer para manter o seu legado.

“O PSB possui uma relevante trajetória de serviços prestados ao povo sergipano. É um partido que tem sido protagonista nas discussões sobre o futuro de Sergipe e jamais iremos abrir mão desse protagonismo, conquistado através de toda confiança depositada pela sociedade. Vamos defender com veemência esse legado”, afirma Valadares Filho.

De acordo com ele, o ato será oportunidade para estimular candidaturas. “Queremos incentivar nossos membros a participarem da disputa eleitoral em 2022, concorrendo para deputado estadual e federal. O posicionamento do nosso partido em relação à condução da chapa majoritária estamos participando ativamente na construção de um projeto de oposição visando o melhor para o futuro de Sergipe”, enfatiza.

O Congresso Estadual do PSB acontecerá a partir das 9h, na sede do PSB, que está localizada na Rua José de Faro, nº 13, bairro Jardins.