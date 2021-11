DEM realiza na próxima quinta-feira, Encontro Estadual de Lideranças Femininas em Aracaju

Evento contará com presença da senadora Maria do Carmo e faz parte das estratégias para incentivar a participação da mulher na política

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participa nesta quinta-feira (24), em Aracaju, do Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe. O evento, que acontece das 8h às 13h, no hotel Sesc Atalaia, faz parte das estratégias do DEM Mulher, presidido por Josilda Monteiro, para incentivar o protagonismo do gênero na política partidária.

“Sempre tenho repetido a máxima de que lugar de mulher é onde ela quiser. Não precisamos provar nada, pois já demonstramos em tudo o que fazemos, habilidade, comprometimento, responsabilidade, empatia e ética. A política precisa da mulher participando ativamente”, defendeu a senadora, que é a primeira mulher no Brasil a ocupar, consecutivamente, três mandatos no Senado da República.

Para ela, a sub-representação feminina nas Casas Legislativas e nos espaços de poder e decisão precisa ser discutida de forma ampla e urgente. Ela citou o caso do Senado, onde dos 81 eleitos para o quadriênio 2019-2023, menos de 20% são mulheres. Esse quadro é pior ainda na Câmara dos Deputados, pois dos 513 assentos nesta legislatura (2019-2022), apenas 77 são ocupados por mulheres, o equivalente a 15%.

“Com 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, o Brasil continua bem abaixo da média na América Latina. Nos países latino-americanos e do Caribe, a média nas Câmaras de Deputados ou Câmaras Únicas é de 28,8%”, citou Maria, ressaltando que não adianta só fazer leis para que as mulheres tenham mais espaços.

“Precisamos, sim, criar uma cultura de que devemos ser tratadas igualitariamente com condições de participar dos processos, sem dificuldade. Não adianta ter vaga para a mulher e ela ser desrespeitada. Não ser estimulada e nem ter as condições devidas para fazer a sua campanha”.

O Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe também será transmitido no Canal Mulher Democratas Sergipe no Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=iBZLJcvia-8)