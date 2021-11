Edvaldo Nogueira realiza palestra para estudantes de Lagarto

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na noite desta terça-feira, 23, da Semana de Estudos Jurídicos e Socioambientais da Faculdade AGES, em Lagarto. Aos alunos de Direito, o prefeito expôs as ações desenvolvidas pela administração de Aracaju frente à pandemia do novo coronavírus. Com o tema “O que fazer para tornar o mundo melhor”, ele destacou, em sua palestra, as medidas na área da Saúde, no campo social, além das necessárias medidas restritivas e o programa de vacinação para conter o avanço da doença no município.

“Estudei epidemiologia na faculdade de Medicina e, embora estivesse afastado dela há anos, nunca imaginei ser contemporâneo de uma epidemia, ainda mais na condição de prefeito de uma cidade. Estou no meu quarto mandato como gestor de Aracaju e, sem sombra de dúvidas, combater a pandemia do novo coronavírus foi o maior desafio que já enfrentei, enquanto prefeito. Especialmente porque, diferente das outras epidemias já vivenciadas no mundo, esta, tinha duas características que nos assustavam ainda mais: a rapidez com que o vírus se propagava e o agravamento rápido do quadro de saúde. Sendo assim, tão logo o vírus se espalhou no continente asiático, definimos o nosso Plano de Contingência, traçando as ações que seriam tomadas pela gestão, em cada fase da doença”, destacou Edvaldo.

Na explanação, Edvaldo relembrou as primeiras medidas tomadas pela Prefeitura de Aracaju, no início de 2020, a partir de um Plano de Contingência, que estabeleceu como deveria ser desenvolvido o trabalho de enfrentamento ao vírus. Ele destacou que, de maneira ordenada e seguindo as diretrizes estabelecidas pelos técnicos e especialistas em Saúde, a gestão criou unidades exclusivas para o atendimento de pacientes, ampliou leitos, realizou testagem, a criação do MonitorAJU (para acompanhamento do quadro clínico dos pacientes), o Hospital de Campanha, entre outras iniciativas, além das medidas de restrição e de fechamento de serviços não-essenciais.

“Desde o primeiro momento, o nosso principal objetivo era salvar vidas. E para isso, não medimos esforços. Com um plano muito bem preparado, agimos na parte estrutural, ao mesmo tempo em que adotávamos as medidas restritivas para evitar a circulação das pessoas, através do estabelecimento de regramentos severos. Tínhamos que ser rápidos. Obviamente que temíamos o fato de termos que tomar essas decisões, que afetavam tantos setores da nossa economia, mas sempre tivemos como base a ciência, o que nos dava a certeza de que estávamos seguindo o caminho que precisava ser seguido. Hoje, quando olho para trás e vejo os resultados, lamento profundamente as vidas que perdemos, mas tenho a certeza de que, com o nosso trabalho, conseguimos salvar muito mais pessoas, garantindo atendimento eficaz a quem necessitou das nossas unidades”, frisou o gestor.

O prefeito também lembrou das ações de assistência aos cidadãos, como a distribuição mensal de kits de alimentação escolar, para os 32 mil alunos da rede municipal de ensino, e de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social; o Auxílio Emergencial Municipal, que beneficiou mais de 5 mil famílias; o acolhimento das pessoas em situação de rua; a suspensão da cobrança de impostos; a criação do programa de recuperação da economia; a execução da Lei Aldir Blanc, com recursos voltados para artistas, além da campanha exitosa de vacinação, em curso no município, que já alcançou mais de 515 mil pessoas, o que representa mais de 90% da população acima de 12 anos residente na capital sergipana.

Ao final da palestra, Edvaldo interagiu com os estudantes sobre a temática, apontando os desafios enfrentados durante a pandemia, o trabalho enquanto gestor da capital, o avanço da vacinação e a importância do Direito para a administração pública. “Gosto do debate, da interação, do diálogo constante, pois acredito que só assim poderemos encontrar soluções para os problemas e construir os consensos”, afirmou.

O coordenador do curso, professor Henrique Magno, agradeceu a participação do prefeito e a disponibilidade para dialogar com os estudantes. “A participação do prefeito Edvaldo Nogueira enriqueceu a nossa Semana Jurídica e nos deu a possibilidade de conhecer mais do trabalho da gestão pública municipal de Aracaju, que é desenvolvida com muita competência e seriedade”, reforçou.

Foto: Reprodução

Por Tirzah Braga