Em Brasília, Heleno Silva discute ações do Ministério da Cidadania para o estado de Sergipe

Representando o Governo do Estado, o ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) esteve em Brasília nesta terça-feira, 23, para audiência com o ministro João Roma. O encontro colocou em pauta as ações do Ministério da Cidadania que contemplam Sergipe, entre elas o Auxílio Brasil e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Leite.

“O assunto principal da nossa reunião foi o PAA Leite. Trata-se de uma iniciativa importantíssima que promove a distribuição de leite para famílias em situação de vulnerabilidade social e em estado de insegurança alimentar e nutricional. Além disso, o PAA Leite fortalece o setor produtivo local, garantindo a compra desse produto diretamente dos agricultores familiares. Ou seja, é um programa completo”, afirma Heleno Silva.

De acordo com ele, João Roma também reafirmou a importância do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, que começou a ser pago neste mês a 14,5 milhões de pessoas. Em Sergipe, mais de 200 mil famílias serão beneficiadas com o Auxílio Brasil.

“O ministro tem destacado que o Auxílio Brasil não é apenas um novo nome, mas um novo conceito. É um programa mais amplo que o seu antecessor, criado com objetivo de oferecer aos brasileiros meios para superar as limitações diárias e mudar de vida. Estamos confiantes de que o Auxílio Brasil fará a diferença para muitas famílias”, pontua Heleno Silva.

