Energisa realiza tradicional Corrida Eletric Run de Aracaju

Tradicional corrida noturna acontecerá neste sábado

A Energisa Sergipe realizará no próximo sábado, 27, a 2ª edição da Corrida Eletric Run com percursos de 5km e 10 km. A corrida reunirá 750 participantes e será realizada seguindo todos os protocolos de segurança. A concentração dos atletas está prevista para às 20h, nas imediações do Shopping Riomar.

Em 2020, não houve a tradicional corrida noturna por causa da pandemia do coronavírus. Este ano a corrida será realizada adotando todas as medidas de segurança. Os atletas deverão utilizar máscaras na arena do evento.

“A Energisa sabe a importância das corridas de rua em Sergipe, além da empresa ter muitos colaboradores que são atletas. Tivemos uma pausa por conta da pandemia, mas este ano a corrida retorna com todo o seu brilho e respeitando todas as medidas de segurança”, afirma o diretor-técnico da Energisa, Juliano Ferraz.

Entrega de Kits

A entrega dos kits da corrida acontecerá na próxima sexta-feira, 26, das 9h às 21h na Maltec, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Inácio Barbosa. A entrega será realizada pela organizadora do evento, a Speed Produção.

Os atletas deverão comparecer ao local com o comprovante de vacinação das duas doses e um documento original com foto. Caso não tenha completado o processo de imunização, trazer comprovante de teste negativo de COVID realizado em até 24 horas antes da corrida.

Por Adriana Freitas