Finalistas de show de talentos se apresentam neste domingo no Teatro Atheneu

Após a 1ª fase do “Ajufestival – Show de Talentos de Sergipe”, dez artistas foram classificados para a grande final e estão na briga pelo título de campeão. Foi aberta uma nova fase de votação online enquanto acontecem os ensaios e o vencedor será anunciado neste domingo, 28 de novembro, após a apresentação dos 10 finalistas no Teatro Atheneu, que serão transmitidas ao vivo nos canais digitais do Ajufest e na Tv Aperipê, canal 6.1.

Realizado pelo Ajufest Entretenimento Digital e Estúdio 3, o concurso possui o objetivo de incentivar a arte musical e revelar novos talentos sergipanos. O campeão receberá o valor de R$ 1.500 e a gravação de uma música autoral em estúdio com divulgação nas plataformas digitais em parceria com a gravadora Badalando Play e assessoria de imprensa. Também serão premiados o segundo lugar com R$ 1.000 e o terceiro com R$ 500. Acompanhe no www.ajufest.com.br

Confira os dez artistas que seguem na disputa:

-Andrey Cauam

-Alci Torres

-Jean Carlos

-Juçara Nascimento

-Lucas Menezes

-Renata Pessoa

-Petrel

-Laryssa Emanuelle

-Milena Nascimento

-Morgana Araújo

Por Felipe Martins