Governo apoiará maior evento do agronegócio e deve movimentar pelo menos R$ 50 milhões

Evento deverá ser uma das maiores vitrines do Agronegócio de Sergipe, Alagoas e Bahia, com a previsão de movimentar pelo menos R$ 50 milhões na venda de implementos, insumos, veículos, genética e serviços

O governador Belivaldo Chagas recebeu nesta terça-feira (23), no Palácio dos Despachos, o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, e o superintendente do Senar Sergipe, Dênio Leite, organizadores do Sealba Agroshow, maior evento do agronegócio da região, que acontecerá de 10 a 12 fevereiro de 2022, em Itabaiana, região Agreste de Sergipe. A reunião também contou com a participação do secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca da Silva.

“Os representantes do setor vieram nos apresentar a primeira edição do Sealba Agroshow. O evento deverá ser uma das maiores vitrines do Agronegócio de Sergipe, Alagoas e Bahia, com a previsão de movimentar pelo menos R$ 50 milhões na venda de implementos, insumos, veículos, genética e serviços, além de um público esperado de 20 mil pessoas. Sem dúvida, uma grande oportunidade para todos que fazem o setor agro sergipano fazerem negócios, promoverem seus produtos, se atualizarem e continuarem a desenvolver esta que é uma das áreas que mais gera emprego, renda e contribui com o desenvolvimento do nosso estado”, disse o governador Belivaldo Chagas.

O Sealba AgroShow é uma realização da Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar/Sergipe e a Prefeitura de Itabaiana, além do apoio do Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

O evento será voltado para agricultura e pecuária e envolverá Sergipe, Alagoas e Bahia, três estados importantes, principalmente na produção de grãos e no agronegócio. De acordo com Ivan Sobral, o apoio do governo do Estado foi essencial. “É de fundamental importância porque a gente também estará fazendo uma agenda intensa dentro evento, onde vamos convidar também as bancadas de Sergipe, Alagoas, Bahia, estados promissores dentro do agronegócio. Temos uma grande expectativa com relação ao evento. Então, nesse período, a cidade de Itabaiana, em Sergipe, se tornará a capital do agronegócio”, declarou.

Na opinião do secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, o evento fortalecerá ainda mais a Agricultura em Sergipe. “Está de parabéns a Faese pela a realização deste evento, que é muito importante uma vez que congrega três estados. É o fortalecimento da Agricultura no estado de Sergipe, que se encontra cada vez mais pujante em diversos segmentos. Por determinação do governador, estaremos participando através da Secretaria de Estado da Agricultura, oferecendo os nossos produtos, por meio do Banese, divulgando as nossas políticas públicas, assim como através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), apresentando os nossos roteiros turísticos, alguns deles rurais”, informou.

Foto Mario Sousa