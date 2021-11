Mais um tremor de terra, de magnitude 2, foi registrado no município de Malhador às 21h42 desta terça-feira (23), segundo informações do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O último abalo registrado em Sergipe aconteceu no dia 1º de setembro deste ano no munícipio de Canhoba. Segundo o LabSis, o tremor de terra foi identificado pelas estações sismográficas às 19h02, com magnitude preliminar calculada em 2.1 mR..