Maratona Cultural preenche semana com arte; veja programação

A Maratona Cultural de Aracaju, em mais uma edição, está proporcionando uma semana recheada de atividades artísticas. Realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a programação conta com opções em diversas linguagens artísticas, contemplando exposição, peças de teatro, dança, muita música e estreia de obras audiovisuais no AjuPlay.

As apresentações da Maratona Cultural fazem parte das entregas de projetos contemplados em editais executados pela Funcaju, com financiamento da lei federal de fomento ao setor cultural, Aldir Blanc.

A Maratona já teve início nesta terça-feira, 23, com a abertura da exposição de Michel de Oliveira, intitulada de “Refluxo”, no Centro Cultural de Aracaju. O trabalho ficará em exposição até o dia 9 de dezembro.

As atividades culturais têm continuidade na tarde desta quarta-feira, 24, na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, com a peça de teatro “Fabular”. Neste mesmo dia, o The Stones Pub realiza o “Quarta Free”, projeto contemplado no edital de incentivo aos espaços culturais. Na ocasião, duas bandas locais se apresentam gratuitamente no espaço cultural.

Na quinta-feira, dia 25, o Centro Cultural de Aracaju (CCA) recebe “A Dança como Representatividade”, espetáculo com pole dance de Tayná Teles. A noite terá ainda apresentação musical com Rayra Mayara e Anderson Danttas & Banda, com seus projetos “Experimento” e “Show Meu Vício”, respectivamente.

Fechando a programação presencial na quinta, especialmente para quem gosta de rock in roll, a sugestão é que chegue o mais cedo possível no Taberna Rock Bar, na rua Urquiza Leal, onde haverá show cover de Camisa de Vênus & Engenheiros do Hawaii, com entrada gratuita.

A programação virtual fica por conta do streaming cultural AjuPlay, que na mesma quinta-feira vai disponibilizar a peça “A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel”, do Grupo Imbuaça, apresentada durante o I Festival de Artes Cênicas de Aracaju, e o minidocumentário “Santuários dos Crustáceos”, de Thiago Neumann, representando o Festival Colora.

Para iniciar o fim da semana, a Praça General Valadão concentra a programação do dia 26. Iniciando com palestra realizada pelo Instituto Canarinho de Sergipe, o CCA recebe “A influência da música no cotidiano do indivíduo”, a partir das 15h.

Em seguida, haverá apresentação da quadrilha junina Unidos Em Asa Branca. A noite será encerrada com as apresentações de Edu Paz, “20 Anos com a Música”, e mais uma sessão de “A Dança como Representatividade”, com Tayná Teles.

No sábado, dia 27, a programação semanal da Maratona Cultural encerra com mais uma palestra, às 15h: “A Consciência Negra”, mais um projeto contemplado do Instituto Canarinhos de Sergipe pela Lei Aldir Blanc.

Confira a programação em detalhes:

Quarta-feira, 24

Biblioteca Ivone de Menezes Vieira

16h – Teatro – Fabular – Camilo Tostes

The Stones Pub

18h – Quarta free (duas bandas locais gratuitas)

Quinta-feira, 25

Centro Cultural de Aracaju

18h – Música – Experimentos – Rayra Mayara

19:30h – Tayná Teles – A Dança como Representatividade

20h – Música – Show Meu Vício De Anderson Danttas & Banda

AjuPlay

16h – Colora – Santuários dos Crustáceos – Thiago Neumann

16h- Festival de Artes Cênicas de Aracaju – A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel – Imbuaça TABERNA ROCKBAR

20:30h – Música – Camisa de Vênus & Engenheiros do Hawaii – Entrada livre (Sujeito à lotação)

Sexta-feira, 26

Centro Cultural de Aracaju

15h – Palestra A influência da música no cotidiano do indivíduo – Instituto Canarinhos de Sergipe (Carlos Magno)

19:30h – Quadrilha – Associação Cultural Artes Cênicas Unidos Em Asa Branca

20:00h – Música – 20 Anos com a Música – Edu Paz

21:00h – Tayná Machado – A Dança como Representatividade

Sábado, 27

Centro Cultural de Aracaju

15h – Palestra A Consciência Negra – Instituto Canarinhos de Sergipe (Carlos Magno)