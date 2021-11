Moradores de Poço Redondo protestam contra a falta de água, queimam pneus e fedam pista

Moradores do município de Poço Redondo estão protestando nesta quarta-feira (24) na Rota do Sertão, na SE-235, por causa de problema no abastecimento de água.

No inicio da manhã, foi ateado fogo a pneus, que fecharam um trecho da via. Parte da rodovia está interditada. Segundo eles, existem bairros há mais de um mês sem água nas torneiras e sem água potável.

O problema, segundo a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), teve início na semana passada com uma falha elétrica seguida de rompimento da adutora da região. Ainda segundo a Deso, 99% do abastecimento de água já foi normalizado no município.

Foto redes sociais