MP reúne com SSP e discute melhorias no combate à criminalidade em Canindé do São Francisco

O Ministério Público de Sergipe, por intermédio do Centro de Apoio Operacional (CAOp) de Segurança Pública, se reuniu com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) para discutir melhorias na prevenção e combate à criminalidade da região do alto sertão, em especial no Município de Canindé de São Francisco.

Participaram da reunião, o Promotor de Justiça e Diretor do CAOp de Segurança Pública, João Rodrigues Neto; o Promotor de Justiça Titular do Município de Canindé, Paulo José Francisco Alves Filho; o Secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes; o Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Vitor Anderson de Moraes Santos; e o Delegado da Polícia Civil, Douglas de Lucena Correa.

Segundo o Promotor de Justiça Paulo José Francisco Alves Filho, o Secretário ouviu atentamente as demandas do MPSE e se prontificou a autorizar novas viaturas, armamentos e outras questões estratégicas. “A reunião foi muito produtiva. As Polícias Militar e Civil desenvolvem um excelente trabalho. Agradeço a atenção da SSP e também o apoio irrestrito do CAOp de Segurança Pública por mediar essa reunião”, destacou.

Com informações e foto da Promotora de Justiça de Canindé de São Francisco

