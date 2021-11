Polícia Civil apreende um casal 50 kg de drogas nos municípios de Itabaiana e Aracaju

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana e do Departamento de NArcóticos (Denarc) prenderam em flagrante Nayara Santos Lima e Joan Victor Mota Santos, por tráfico de drogas. As prisões ocorreram no povoado Rio das Pedras, em Itabaiana, e no bairro Santo Antônio, em Aracaju, na noite dessa terça-feira (23).

De acordo com o delegado Khertton Rafael, a operação resultou na apreensão de cerca de 50kg de maconha. “As diligências inicialmente davam conta do transporte de drogas que seriam distribuídas em Itabaiana. Monitoramos a situação, fizemos uma barreira policial e surpreendemos em flagrante um dos envolvidos transportando 10 quilos de drogas, no povoado Rio das Pedras”, mencionou.

Diante dessa prisão, com mais elementos e com troca de informações com o Denarc de Aracaju, foi possível identificar a origem das substâncias. “Foram empreendidas novas diligências e chegamos à origem da distribuição dessas substâncias, onde encontramos mais 38 kg”, acrescentou.

Informações e foto SSP