Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores do município na próxima quinta-feira

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários dos servidores municipais, referente ao mês de novembro, nesta quinta-feira, dia 25, de maneira antecipada. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, nesta terça-feira, 23. Segundo o gestor, todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, recebem na data. Com o pagamento antecipado da folha, a gestão municipal injetará mais de R$ 70 milhões na economia local.

“É com muita felicidade que, venho, mais uma vez, dar essa notícia tão aguardada pelos servidores. Nesta quinta-feira, dia 25, todos os trabalhadores da administração direta e indireta, cargos em comissão e aposentados terão seus salários creditados nas contas, no decorrer do dia. Esse é o nosso compromisso com aqueles que tanto nos ajudam a construir uma cidade melhor para os aracajuanos e que fazemos questão de honrar, como forma de reconhecimento”, destacou Edvaldo.

Ao anunciar o pagamento da folha, o prefeito também agradeceu a todos os profissionais que continuam trabalhando para enfrentamento à pandemia. “Desde o primeiro dia de combate ao coronavírus, vocês têm sido verdadeiros guerreiros. Estamos em um momento mais tranquilo, comparado ao que já passamos, mas vocês continuam nos ajudando a enfrentar as batalhas para que possamos vencer esta guerra. Portanto, a todos vocês, em especial os trabalhadores da saúde, a minha gratidão”, ressaltou o gestor.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão de Edvaldo honra com os servidores desde janeiro de 2017, quando ele retornou ao comando da Prefeitura. Além disso, a administração tem mantido o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário e férias, assim como tem realizado o pagamento de direitos e benefícios, que estavam suspensos.