Projeto de Lei de Fabiano Oliveira inclui Natal Iluminado no calendário turístico de Aracaju

O vereador Fabiano Oliveira (PP) protocolou na Câmara Municipal de Aracaju o Projeto de Lei 285/21, para incluir o Natal Iluminado, iniciativa desenvolvida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Sebrae e Prefeitura de Aracaju, no calendário turístico oficial da capital sergipana.

A festa, com decoração das praças centrais de Aracaju, neste ano com 4.5 milhões de pontos de luz, distribuídos em um projeto paisagístico-iluminativo, que é considerado um grande sucesso entre as famílias aracajuanas e turistas, é considerada pelas operadoras de turismo do Brasil, como a maior atração natalina do nordeste brasileiro. Neste ano, mais inovações foram incluídas, a exemplo da parada “Um Sonho de Natal”, realizada nos finais de semana, além do Circo Iluminado, com apresentações circenses distribuídas nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Nos cinco primeiros dias de realização, o Natal Iluminado levou mais de 20 mil pessoas às praças decoradas.

De acordo com o vereador, o Natal Iluminado é uma iniciativa que promove o crescimento econômico da cidade, elevando a capacidade de atendimento do turismo sergipano.

“O maior evento comemorativo do natal em Sergipe é realizado anualmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe em parceria com a Prefeitura de Aracaju, entre o final do mês de novembro e o início do mês de janeiro do ano subsequente, nas praças do Centro Comercial de Aracaju, com os ambientes iluminados nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, presenteando a população aracajuana e os turistas com um belíssimo cartão-postal especial de final de ano. A inclusão do Natal Iluminado no calendário municipal somente contribuirá para fortalecer esse evento de grande importância para o turismo local que atualmente promove 49 dias de espetáculo visual para um público estimado de meio milhão de pessoas”, afirmou o vereador.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, agradeceu a iniciativa do vereador Fabiano em criar o Projeto de Lei, para dar mais força ao Natal Iluminado, lembrando que a iniciativa é um forte indutor da economia criativa, estimulando não somente o Centro Comercial de Aracaju a vender mais no período natalino, mas promover geração de emprego e renda para os micro e pequenos empreendedores.

“O Natal Iluminado é um presente que a Fecomércio, o Sebrae, a Prefeitura de Aracaju e nossos parceiros e patrocinadores, dão para o povo de Aracaju e para nossos visitantes. O turismo do estado aponta crescimento no período em que as luzes do Natal Iluminado estão acesas. E isso promove mais emprego para as pessoas, para os pequenos empreendedores, comerciantes e fortalece o comércio do Centro de Aracaju. Todos ganham com o Natal Iluminado, principalmente as famílias e turistas que têm nas praças ambientes belos para visitarem, se divertirem e viverem dias de alegria”, disse Laércio.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha