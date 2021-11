Projeto ‘Prefeitura e Ação’ será realizado no povoado Caraíbas de Baixo na próxima sexta

Na próxima sexta-feira, 26 de novembro, a gestão Nossa Força, Nossa Gente realiza mais uma edição do Projeto ‘Prefeitura e Ação’ no município de Simão Dias. O evento tem organização das secretarias de Saúde, Educação, Inclusão, Infraestrutura, Agricultura e Esporte, e acontece das 8h às 13h, no povoado Caraíbas de Baixo.

Na área da saúde, o ‘Prefeitura em Ação’ irá disponibilizar atendimentos com clínico geral e com nutricionista; teste rápido para Sífilis, HIV, Hepatite e Covid-19; exame de lâmina; atendimento odontológico; vacinação da 1ª, 2ª e 3ª dose da Covid-19; operação Cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária e orientações para gestantes no Projeto GestAmiga. Assim como consulta de animais (cães e gatos); cadastro para castração de cães e gatos; e também a vermifugação de animais (cães e gatos).

No âmbito da Inclusão ocorrerá orientações com profissionais dos equipamentos (Como realizar o cadastro BPC e da carteirinha do idoso); corte de cabelo masculino; orientações, atualizações e cadastro no sistema do CadÚnico, bem como informações do Programa Auxílio Brasil.

Em relação a Infraestrutura do povoado, a Prefeitura estará fazendo a limpeza e manutenção de vias públicas, repondo lâmpadas e podando as árvores do local.

Já na área da Agricultura, a administração estará abastecendo os reservatórios de água e ouvindo a população que tenha alguma sugestão e/ou reclamação.

O ‘Prefeitura em Ação Educação’, no setor de Educação, fará a Busca Ativa Escolar; orientação sobre retorno às aulas presenciais, Programa Auxílio Brasil e frequência escolar. Também serão pautas do projeto a pré-matrícula da EJA Campo; atividade pedagógica e apresentação dos alunos sobre a Consciência Negra.

A gestão Nossa Força, Nossa Gente, na área do Esporte, também estará realizando atividades físicas e disponibilizará parque infantil para as crianças.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias