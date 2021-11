Road Show divulga Destino Sergipe em estados nordestinos

Caravana busca atrair visitantes que utilizam transporte rodoviário como meio de locomoção

Buscando estimular o turismo rodoviário, sobretudo atraindo visitantes de cidades localizadas em um raio de 700km, o Governo do Estado e o Sebrae promovem até quinta-feira a segunda edição do Road Show ‘Vem para Sergipe’. Desta vez a caravana visita três cidades de Alagoas e Pernambuco com a proposta de apresentar aos agentes e operadores de viagem os principais atrativos turísticos do estado.

A primeira ação foi realizada na cidade de Arapiraca (AL), reunindo 25 empreendedores do setor. A ideia é capacitá-los sobre as principais opções de passeio existentes em território sergipano para que eles possam indicar o destino para futuros clientes e dessa forma ajudar a fomentar a cadeia hoteleira, as empresas de receptivos e as atividades ligadas à cadeia do turismo.

Durante a apresentação, os agentes têm a oportunidade de conhecer de maneira mais detalhada os roteiros históricos das cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, as belezas das praias dos litorais Norte e Sul, as diversas opções de lazer existente na capital, além de atrativos como a Rota do Cangaço e os Cânions de Xingó.

“Queremos aproveitar esse momento de retomada da atividade para conquistar novos mercados. Vivemos um momento em que as pessoas já começam a planejar suas viagens e por isso é importante esse contato com as agências, já que elas são as responsáveis pela venda dos pacotes. A meta é atrair cada vez mais visitantes e dessa forma impulsionar toda a cadeia do turismo em nosso estado”, explica a analista técnica do Sebrae, Luciana Oliveira.

Além da apresentação do Destino, a ação também contou com a realização de um encontro de negócios entre os empreendedores e representantes da rede hoteleira sergipana.

” Iniciativas como essas nos ajudam a estar mais preparados para as vendas, pois permitem ampliar os conhecimentos que temos sobre as cidades e suas atrações. Apesar de estarmos tão perto, muitos ainda desconhecem a riqueza de atrativos que Sergipe possui. Hoje conseguimos solucionar essa falha e tenho certeza que teremos bons resultados daqui pra frente”, destaca a empresária Luana Ferreira, da agência Coringa Tour.

Roteiro prossegue

Além de Arapiraca, o Road Show passará pelas cidades de Caruaru (PE) e Maceió (AL). Em outubro a caravana passou pelos municípios de Salvador e Feira de Santana, na Bahia, e Petrolina (PE).

Além do Sebrae e do Governo do Estado, também apoiam a iniciativa a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Seccional Sergipe (ABIH/SE) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens Seccional Sergipe (ABAV/SE).

Por Wellington Amarante