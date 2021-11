Ser Educacional anuncia a criação do b.Uni. Primeira fintech de contas digitais

Primeira fintech de contas digitais do ensino superior brasileiro iniciará operações em dezembro com oferta de produtos e serviços financeiros digitais e cashbacks

O grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil, dá mais um passo em sua estratégia de diversificação de serviços e criação de um ecossistema que reúna todas as possibilidades para seu público. Nesse sentido, a Companhia anuncia o lançamento do b.Uni, a primeira fintech do setor de educação superior, que oferecerá soluções financeiras digitais para os estudantes.

De acordo com Janguiê Diniz, fundador e Presidente do Conselho da Ser Educacional, o lançamento do b.Uni tem como objetivo inserir o aluno no mercado financeiro. “Trata-se da primeira fintech de contas digitais lançada por uma instituição de ensino superior no Brasil, uma ideia inovadora porque vamos nos dedicar a criar produtos e serviços financeiros pensados para alunos, incentivando sua vinda ao mercado financeiro por meio de nossa oferta diferenciada e atrativa para esse público que conhecemos muito bem suas necessidades e particularidades”.

Para Jânyo Diniz, CEO da Companhia, “nossa fintech será importante para a consolidação do ecossistema de educação continuada, que combina marcas fortes e reconhecidas no mercado a um portfólio completo de cursos em um modelo de distribuição omnichannel e experiência diferenciada aos alunos. Queremos possibilitar aos estudantes o acesso a produtos e serviços financeiros, trazendo benefícios que visam facilitar sua vida educacional, como cashback para aqueles que pagam suas mensalidades pontualmente, contribuindo assim para o desenvolvimento de sua educação financeira”, explica.

Os benefícios vão para além dos usuários pessoas físicas. A Ser Educacional vai capturar sinergias em seus serviços internos com a utilização do b.Uni para emissão de boletos da cobrança de mensalidades dos estudantes e o pagamento de salários aos seus colaboradores pela plataforma, além da parceria com outras empresas, gerando resultados em toda a sua cadeia produtiva.

“Oferecer benefícios também ao funcionário é sempre uma ótima alternativa de torná-lo engajado dentro da Empresa, resultando na retenção de talentos. Do ponto de vista geral, com o b.Uni, estamos oferecendo aos usuários um portfólio de produtos e serviços financeiros de forma digital. Alunos agora poderão substituir uma conta bancária tradicional por uma conta digital, utilizando os mesmos recursos, mas sem precisar ir ao banco. É comodidade e agilidade!”, destaca João Aguiar, diretor financeiro do Ser Educacional e CEO do b.Uni. “As próximas etapas do b.Uni envolvem a disponibilização de produtos diferenciados de crédito para esse segmento, além de cartões de crédito, seguros e outros. É uma oportunidade para que os jovens possam, não apenas ter serviços financeiros de forma fácil e rápida, mas também que a sua jornada no ensino superior seja facilitada e completa”, complementa.

