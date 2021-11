Sergipe inicia aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica

As escolas das redes públicas e privada de Sergipe iniciaram, nessa segunda-feira, 22, e seguem até o dia 10 de dezembro, a aplicação dos instrumentais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). São esperados 81.899 estudantes nas redes públicas estadual, federal, municipal e rede privada matriculados em 3445 turmas avaliadas. A aplicação censitária engloba 74.072 estudantes. Farão a aplicação amostral cerca de 7.827 dos segundos anos das redes públicas e rede privada.

“As provas serão aplicadas nas categorias amostral e censitária, abrangendo o público-alvo das escolas públicas e privadas nas turmas de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio. Já na de Educação Infantil serão aplicados questionários”, explica Jonnyely Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Na Escola Estadual Clodoaldo Alencar, em Aracaju, o Saeb foi aplicado para 52 alunos de turmas do 5º ano. A diretora da unidade, professora Maria Efigênia Barbosa, afirmou que a participação dos estudantes é o resultado de uma grande mobilização feita na escola, cujas atividades englobam a realização de simulados, aulões e diálogo com as famílias. “Nossa comunidade está muito entusiasmada com a prova. A gente faz um trabalho efetivo que começa logo no primeiro aninho, buscando sempre avançar nos índices educacionais”, declarou ela, lembrando que a escola conquistou nota 5,3 no Ideb de 2019.

Localizado em Porto da Folha, no Povoado Lagoa do Rancho, o Colégio Estadual Professora Clemencia Alves da Silva é outra escola que está engajada no Saeb. Diversas ações antecederam a aplicação da prova conduzidas pela equipe diretiva, juntamente com os professores e demais funcionários. “Temos priorizado a sensibilização dos nossos alunos, tornando clara para todos a importância da realização desta avaliação. Também entramos em contato com os alunos ausentes por meio de ligação telefônica, fazendo uma verdadeira busca ativa. A avaliação Saeb será aplicada hoje em nosso colégio às 18h30. Aguardamos nossos alunos com muito esmero e otimismo”, disse o diretor Fábio Júnior Fernandes.

Na rede municipal de Santana do São Francisco, a prova Saeb será aplicada a partir do dia 29 de novembro. A secretária de Educação do município, Svetlana Ribeiro, contou que o trabalho de engajamento teve início com reuniões com professores, seguido de orientações técnicas e de biossegurança para as escolas, além de busca ativa. “Fizemos também um momento de diálogo com os alunos, explicando a importância da avaliação, com uma fala motivacional. Vamos distribuir de kits com material escolar, em forma de agradecimento pela participação deles. Por fim, no dia da prova, a gente vai acompanhar de perto esse processo com a disponibilização de uma equipe que vai prestar toda a assistência às escolas”.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Assessoria de Comunicação da SEDUC