Sescanção começa nesta quarta-feira (24) no Sesc Comércio

É hoje o primeiro dia da Mostra Sergipana de Música – Sescanção 2021. O evento acontece no auditório do Sesc Comércio, às 18h. Nessa edição, que completa 25 anos, a mostra selecionou oito artistas dentre os 100 inscritos.

Na primeira noite de apresentações sobe ao palco do Sescanção Lucas Rodrigges e Ítalo Neno. Mas, antes das apresentações, o Sesc irá realizar roda de conversa sobre ‘Diálogos Musicais’, seguido de uma intervenção urbana do Quinteto de Cordas do Laboratório das Juventudes do Sesc.

Serão três noites de festa em celebração a música sergipana. Na quinta-feira (25), será a vez de Juninho Alê, Lara Caju e JB mostrarem o trabalho e, na sexta-feira (26), Táia, Mildes e Jaque Barroso encerram as apresentações. Logo em seguida será aberta uma votação no site do Sesc Sergipe, para o público escolher quatro artistas para se apresentarem no Natal Iluminado.

O Sesc Comércio fica na Av. Otoniel Dória, 464, no Centro de Aracaju. A entrada é gratuita!

Fonte e foto assessoria