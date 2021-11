Com a chegada do fim do ano, tem uma data que é amada por todos: o Natal. E para celebrar esse momento de amor e união, é notável que diversas entidades se unem para poder dar mais esperança e amor às pessoas.

E no Transporte Público Coletivo, não seria diferente. Para comemorar o período natalino, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (SETRANSP) lança a quarta edição do Natal com Mobilidade. Em parceria com o Natal Iluminado, projeto da Fecomércio-SE e da Prefeitura de Aracaju, o ato além de lançar ônibus caracterizados e iluminados, que atenderão a população usuária da Grande Aracaju, também estará coletando sangue e recebendo donativos através da ação Transporte Amor que está sendo sediada pela segunda vez.

A partir de sábado, 20 de novembro, os ônibus do Natal com Mobilidade sairão da Praça Fausto Cardoso para o desfile natalino, sediado pelo Natal Iluminado da Fecomércio-SE, às 17h. E também a partir das 17h estará aberto o stand Transporte Amor, que estará fazendo coleta de sangue em parceria com o IHHS (Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe) e vai até o dia 26 de novembro. Empresas do transporte e diversas instituições parceiras foram convidadas a participar da campanha que é aberta ao público também.

Mais uma vez, o setor está promovendo a arrecadação de brinquedos, materiais escolares, produtos de higiene, roupas e sapatos destinados às instituições beneficentes. Para doar, o Setransp, as Unidades do SestSenat, as garagens das empresas de ônibus e a SMTT serão os pontos de coleta.