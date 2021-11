Shoppings Jardins e RioMar realizam Happy Friday até domingo

A liquidação de novembro, um dos períodos mais aguardados pelo consumidor, acontece simultaneamente em sete shoppings do Grupo JCPM no Nordeste, com ponto alto na sexta-feira, dia 26. Batizada este ano de Happy Friday, a campanha envolve 3,2 mil lojas nos shoppings Jardins, RioMar Aracaju, RioMar Recife, Fortaleza, Kennedy, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e oferece descontos de até 70%. As ofertas da última semana de novembro já entraram no calendário do varejo global como oportunidade de antecipar as compras de final de ano com preços mais atraentes.

Pesquisa da startup Méliuz aponta que mais de 70% dos brasileiros pretendem fazer compras durante a liquidação e 63% devem adquirir itens de desejo, como artigos de moda, joias, beleza, eletrônicos e telefonia. Estudo Inteligência de Mercado Globo indica também que 32% dos brasileiros pretendem aumentar o consumo de vestuário neste segundo semestre.

Para atender às expectativas do consumidor, a Happy Friday acontece até o domingo, 28 de novembro e, nas plataformas de vendas online, abraça também a Ciber Monday – data que vem ganhando cada vez mais força no Brasil e, neste ano, acontece no dia 29 de novembro. A temporada de liquidação contempla diversos segmentos, como moda e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, telefonia e serviços.

HORÁRIO AMPLIADO

Na sexta-feira, 26 de novembro, as grandes lojas dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionarão das 8h às 22h; demais lojas e quiosques das 9h às 22h; operações de alimentação e lazer, das 10h às 22h. Lojas Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia e Magazine Luiza abrirão às 6h. No sábado, 27, os empreendimentos irão operar das 10h às 22h. No domingo, 28, as praças de alimentação, restaurantes e lazer abrirão das 12h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

VENDAS ONLINE

Os marketplaces dos shoppings também estarão com ofertas e benefícios exclusivos. Além dos descontos que devem chegar a 70%, um dos diferenciais é o prazo de entrega. O Shopping Jardins Online e o RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. As refeições são entregues em até uma hora e os produtos em até um dia útil. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100.

E nos dias 26 e 27 de novembro, quem realizar compras através das plataformas dos dois shoppings vai ganhar presentes. No Shopping Jardins Online, pedidos acima de R$200 da curadoria ‘Happy Friday 2021’ dão direito a um par de brincos Swarovski (limitado a 1 par por CPF). Já no RioMar Aracaju Online, durante o período da Happy Friday, o cliente que efetuar pedidos acima de R$ 40 ganha um Pop It de presente (limitado a 1 brinquedo por pedido acima de 40 reais).

CONFIRA ALGUMAS OFERTAS

Shopping Jardins

Óticas Salvador – óculos de sol de R$149 por R$29,80;

Camicado – produtos de Natal com 30% de desconto;

Ri Happy – boneca Baby Alive de R$180 por R$80;

Malwee Kids – vestido infantil por R$39,90;

Nagem – Caixa de som JBL GO3 de R$279 por R$179;

Mahogany – emulsão perfumada de R$58,90 por R$39,90.

Shopping Jardins Online

Clube Melissa – T-shirt Cósmica de R$119,90 por R$59,90;

Hering – calça wide leg de R$159,99 por R$79,99;

Mitchell – chapéu bucket de R$89,90 por R$59,90;

Fêmine – sutiã nadador de R$75,50 por R$37,50;

Cosmético Center – perfume Joop Homme de R$219 por R$169,90.

RioMar Aracaju

Ana Capri – Sandália salto rasteiro STQ/ preto de R$139,90 por R$ 69,90

Dudalina – Camisa masculina de R$ 399,90 por R$ 199,95

A Fábrica – Óculos Fendi de R$ 2.276,00 por R$ 910,40

Natura – Caixa de presente Paz e Humor: xampu, desodorante spray e desodorante colônia de R$ 179,60 por R$ 123,59

Tip Top – Jardineira longa de $139,90 por $69,90

Preçolandia – Umidificador Ultrassônico Relaxmedic, de R$ 219,90 por R$ 159,90

RioMar Aracaju Online

Cosmético Center – perfume feminino Laloa Paris by Night – de R$ 123,00 por R$ 39,90

The Body Shop – kit Ritual do Amor e kit Ritual da Fortuna de R$ 54,24 por R$ 42,90 (cada)

Clube Melissa – Mini Melissa Dora +Disney Princess de R$ 129,90 por R$ 90,90

Lafer – Calça flair cós alto preta, de R$ 379,00 por R$ 151,60

Conecte Tudo Informática – Tripé + ring light para 2 celulares 6″ preto de R$ 119,95 por R$ 89,95

Da assessoria

Foto: Ascom Jardins e RioMar Aracaju