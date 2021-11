SMTT chama a atenção para o respeito à faixa de pedestres

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito ( SMTT) de Aracaju realizou, na manhã desta quarta-feira, 24, uma ação educativa na avenida Otoniel Dória, nas proximidades dos mercados centrais, para conscientizar a população quanto à importância do respeito à faixa de pedestres.

“Infelizmente, a minoria dos condutores respeitam a faixa, por isso, o nosso trabalho é contínuo para chamar a atenção da população e criar esse hábito nos motoristas. Lembramos sempre aos condutores que todos são pedestres, que é preciso se colocar no lugar do outro e que quando se respeita a faixa de pedestres fazemos um trânsito mais seguro”, explica o agente de trânsito Reinato Santos, integrante da CET.

De forma lúdica, os integrantes do grupo de teatro Cones, da CET, levaram informação e orientação para os motoristas e pedestres. Além do respeito à faixa, a equipe orientou os condutores a usar o cinto de segurança e a não fazer uso de celular e dirigir.

Travessia segura

Reinato Santos reforça ainda a importância dos condutores respeitarem o limite máximo de velocidade das vias para a travessia segura dos pedestres na faixa.

“Os condutores devem trafegar sempre na velocidade compatível da via e estar atento ao trânsito. Assim, o condutor vai perceber a presença do pedestre na faixa e vai conseguir parar com segurança. Já os pedestres devem sinalizar com sinal de vida (polegar para cima), aguardar todos os veículos pararem, prestar atenção nos corredores entre veículos e só depois fazer a travessia de forma segura. Vale destacar também que os ciclistas devem saltar da bicicleta para fazer a travessia na faixa”, recomenda.

Mais ações

Nesta quinta-feira, 25, a equipe da CET estará na faixa de pedestres da avenida José Carlos Silva, em frente ao Terminal de Integração DIA, realizando mais uma ação educativa.

Fonte e foto SMTT