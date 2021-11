Chapa 1 é eleita para conduzir o CRCSE no quadriênio 2022-2025

Com 1.109 votos, a Chapa 1, representada pela contadora Salete Barreto, foi eleita para conduzir o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) no quadriênio 2022-2025. A eleição foi realizada virtualmente entre as 8h da terça-feira, 23, e as 18h desta quarta-feira, 24, de forma ininterrupta. O pleito marca a renovação de 2/3 (dois) terços dos membros do Plenário do CRCSE.

“Gratidão é a única palavra capaz de definir o que sinto neste momento. Sou grata por cada voto que recebemos e por todo acolhimento dos colegas durante os mais de 40 dias de campanha. Por onde passamos, na capital e no interior do estado, fomos recepcionados com imenso carinho. O apoio que nossa categoria manifestou, desde os profissionais mais experientes e até os mais jovens, foi sem igual”, destaca Salete Barreto.

De acordo com a presidente eleita, a nova gestão irá mesclar experiência com inovação para que a classe continue avançando. “Desde o início assumi esse desafio tendo como maior motivação a luta por mais valorização e pelo fortalecimento da classe perante a sociedade. Tenho todos os colegas como parceiros e unidos iremos trabalhar em prol da contabilidade sergipana. Queremos que o profissional contábil de Sergipe cresça e encontre no CRCSE o apoio necessário para isso”, afirma Salete.

A chapa vitoriosa é composta por 16 integrantes, entre eles técnicos de contabilidade, contadores, professores, auditores e peritos contábeis, que tomaram posse em janeiro de 2022. As propostas defendidas pelo grupo versam sobre o registro e a fiscalização da profissão; a educação continuada; a gestão responsável e transparente; o fortalecimento das relações institucionais e a valorização da imagem profissional.

