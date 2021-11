Comissão de Transportes da CMA recebe grupo de ex-funcionários de empresas de ônibus

A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente recebeu nesta quinta-feira, 25, um grupo de ex-funcionários de empresas de ônibus que atuam na cidade. O vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Vinicius Porto (PDT) e os vereadores Eduardo Lima (republicanos), Paquito de Todos (Solidariedade/0, Ricardo Marques (Cidadania), Professor Bittencourt (PCdoB), Cícero do Santa Maria (PODE), Anderson de Tuca (PDT), Joaquim da Janelinha (PROS), Isac (PDT), Sargento Byron (Republicanos), Fábio Meireles (PSC), Linda Brasil (PSOL) e Professora Ângela (PT) participaram da reunião.

De acordo com o representante dos ex-funcionários, Paulo Gabriel, o grupo veio à CMA buscar apoio. “A saúde financeira das empresas de ônibus e o traquejo dessas empresas perante a sociedade depende de uma autarquia, SMTT, que tem a função fiscalizadora quando necessário e punição dessas empresas que fazem um serviço público. Isso não foi feito todos esses anos. Hoje, nós enfrentamos uma situação degradante no qual 177 pessoas que foram desligadas e não tiveram suas verbas rescisórias e fundo de garantia pagos dentro do tempo hábil. Nós viemos buscar notoriedade e informar os vereadores da situação”, informou.

Diante da situação, o secretário da comissão de Transportes, o vereador Eduardo Lima (Republicanos) lembrou que a Câmara é a Casa do povo e assim deve ter debate. “Estamos aqui de portas abertas para receber todos os segmentos da sociedade. O problema do transporte é grave e precisa de solução. A comissão está em diálogo constantemente com a SMTT, com o Executivo Municipal e também com o governo do Estado. Não estamos omissos. Estamos prontos para trazer soluções que possam ser aplicadas”, ressaltou.

No mesmo sentido, o líder da bancada da situação na Câmara, Professor Bittencourt, disse que irá juntamente com a comissão de Transportes, intermediar um diálogo entre o Executivo e os funcionários. “Essa é uma pauta muito complexa, me comprometi na reunião e farei isso”, afirmou.

O vice-presidente da Câmara, Vinicius Porto, também demonstrou preocupação com essa situação. “Essa reunião não ficou só aqui, na próxima semana com outros envolvidos desse processo para que a gente possa resolver essa situação em que pais e mães de famílias estejam em dificuldade”, pontuou.

Agencia Câmara

Foto César de Oliveira