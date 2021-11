Deputados sergipanos prestigiam abertura da 24ª Conferência Nacional da Unale, no MS

Vários deputados estaduais sergipanos estão acompanhando o presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB) e prestigiam a 24ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que está sendo realizada em formato híbrido, desta vez com sede presencial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente da Assembleia Legislativa do MS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), fez uma saudação a todos os parlamentares que se deslocaram para seu Estado, em especial os sergipanos, e agradeceu a Unale pela realização do evento.

Segundo Paulo Corrêa o encontro no Mato Grosso do Sul é uma grande oportunidade para as Assembleias “mostrarem, efetivamente, o potencial para a formulação de um novo Brasil. A partir do momento em que as nossas Casas Legislativas tenham autonomia para realizarem as reformas estruturantes que este País precisa, o crescimento virá muito mais rápido. Nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. É muito fácil avançar com isso nos Estados, nas Assembleias Legislativas. A Unale está organizando e demonstrando que tem condições de fazer”.

Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, agradeceu a receptividade do povo sul-mato-grossense e pontuou a importância de um evento como a Conferência da Unale. “É um momento de confraternização, mas também de muito aprendizado e está cada vez mais claro que todos nós precisamos nos modernizar e acompanhar a evolução do mundo. Teremos bons debates nesse encontro aqui, com grandes palestrantes, gente que pode somar e nos ajudar a promover um Poder Legislativo cada vez melhor e mais representativo”.

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) enfatizou que, graças à vacinação contra a covid-19 que os casos de infectados e mortos na pandemia estão reduzidos e que os eventos estão sendo retomados. “Esse Congresso da Unale é muito importante para a troca de vivências, de experiências entre os parlamentares. É bom para a Alese, é bom para Sergipe, é bom para o Brasil. Eu acredito que, assim como nos Congressos anteriores, nós teremos bons debates e muita troca de informações. Minha avaliação é muito positiva”.

Outro que elogiou a importância da Unale para os parlamentos brasileiros em geral foi o deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido). Ele ressaltou a troca de informações e a busca por novos conhecimentos dos deputados sergipanos. “A Unale tem dado uma grande contribuição para todos nós, deputados, e eventos como este são válidos pela congregação, pela troca de informações, por mais conhecimento, algo que certamente vai ajudar e muito aos nossos parlamentares e aprimorarem cada vez mais os seus mandatos”.

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) disse que a Conferência Nacional da Unale é o maior evento do Poder Legislativo. “Como não expressar alegria e contemplação em participar de um evento tão importante? Temas extremamente relevantes estão em discussão aqui, por esses dias, e a gente espera participar dos debates, defender nossas bandeiras e fortalecer e valorar cada vez mais o nosso mandato”.

A deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) celebrou muito o fato de participar de sua primeira Conferência Nacional da Unale. “Estou participando pela primeira vez e temos que dar os parabéns para esta instituição pela organização desse evento. Só tenho que agradecer a Deus e ao povo sergipano por essa oportunidade e, a partir da troca de ideias e de conhecimento entre os deputados de todo o Brasil, inclusive de Sergipe, poderemos enriquecer nossos mandatos na Alese”.

Já a também deputada Kitty Lima (Cidadania) fez uma análise enaltecendo a importância da Unale para os parlamentos brasileiros. “Acho que esse tipo de Conferência nos aproxima de novas ideias e comportamentos, estimula e favorece uma troca de experiências fantástica e daqui, cada um de nós, está colhendo boas informações, algo que podemos avaliar e colocar em prática, cada um no seu respectivo parlamento. E nós puxamos sempre para tentar melhorar a qualidade de vida do povo do nosso Estado”.

Participando da 24ª Conferência, o ex-deputado e atual diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Venâncio Fonseca, foi homenageado durante a solenidade de abertura na condição e ex-presidente nacional da Unale. “Para mim é uma grande honra, uma verdadeira alegria em poder participar de mais uma Conferência. Fui dos fundadores da Unale e reviver tudo isso é uma grande satisfação. Sem contar a gratidão por ter chegado tão longe, por ter chegado à presidência de uma entidade nacional tão importante para as nossas Assembleias”.

Foto Jadílson Simões

Com informações da equipe da Alese direto de Campo Grande

Por Habacuque Villacorte