Eduardo Lima alerta sobre possível  colapso no Transporte Público

Na manhã da quarta- feira, 24, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), integrante da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Aracaju, usou a tribuna para fazer um alerta não somente aos colegas de parlamento, como também à sociedade aracajuana, em especial aos usuários do transporte público.

Eduardo Lima esteve reunido na última segunda-feira, 22, com os responsáveis do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), na companhia do presidente da Comissão, o vereador Breno Garibalde (DEM). Os parlamentares buscaram o apoio do órgão para tentar um diálogo entre os envolvidos pela operação do transporte no munícipio de Aracaju e da grande Aracaju.

O vereador Eduardo Lima destacou sua preocupação a respeito da tragédia anunciada que vem se apresentando no cenário do setor. A maior prova de que um colapso no transporte pode ocorrer a qualquer momento são as demissões em massa ocorridas nos últimos meses, a falta de apoio financeiro para as empresas e o risco do aumento da tarifa, o que afetaria diretamente os usuários que dependem desse serviço.

Eduardo Lima enquanto membro da Comissão, propôs a criação de uma Mesa de Negociação que envolva os órgãos responsáveis e os municípios circunvizinhos, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, para promoverem ações que solucionem os problemas.

“Estou chamando a atenção dos responsáveis pelo tranporte público e desta casa legislativa, fazendo esse alerta para um possível colapso e paralisação do setor, para que a população aracajuana e circunvizinhas não sejam penalizadas pela inércia dos poderes públicos” afirmou o vereador.

