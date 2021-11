Edvaldo, a reunião e a sucessão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os hotéis de Aracaju – de todas as estrelas – registram ocupação total. Bom para o turismo, para a cidade e para a economia como um todo. Alguns empregos extras aconteceram para atender aos participantes da 81ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que tem como presidente o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira. Começa nesta quinta-feira e, nesses casos, a maioria dos que participam do evento estica o final de semana e retorna aos seus Estados no domingo ou segunda-feira. Um bom período para apresentar Aracaju e outros pontos turísticos importantes, àqueles que não conhecem as belezas naturais do Estado.

A reunião da FNP pode atrair dezenas (ou centenas?) de prefeitos municipais do País e de autoridades convidadas. Esse chamado turismo de eventos, que tende a crescer, sempre deu bons resultados, porque atrai grupos que têm atividade durante o dia e ocupam restaurantes, bares e outras áreas de lazer durante a noite, o que oferece um retorno alto a quem atua no setor de alimentos e atrações. O importante é o bom trato com esses visitantes, para que se impressionem com a receptividade e os bons serviços, que podem servir de atrativos para distinguir o Estado e provocar provável retorno.

O anfitrião, prefeito Edvaldo Nogueira, foi receptivo e considerou “uma honra receber os amigos prefeitos aqui na nossa capital, para que possamos discutir o futuro das cidades e traçar estratégias para o desenvolvimento de cada uma delas. As cidades são o futuro da humanidade, por isso precisamos fortalecê-las”. O encontro acontece a partir de hoje, em um hotel na praia de Atalaia, com abertura e posse de Conselhos dos Prefeitos, com pausa para almoço e retorno em que será lançado o Anuário MultiCidades 2022, seguido das discussões temáticas durante toda à tarde.

Amanhã a programação consta de discussões sobre o transporte público e os desafios da saúde pública pós-pandemia. Terá reunião para definir as diretrizes do debate com presidenciáveis para 2022. E a tarde será discutida pauta dos municípios ao Congresso Nacional e Governo Federal. O encerramento acontecerá por volta das 16 horas, com os participantes liberados para retornarem aos seus municípios e, ao mesmo tempo, convidados a permanecerem em Aracaju por mais dois dias, para conhecerem suas praias, a culinária, pontos turísticos importantes e ficar à vontade para um lazer livre e sem compromisso.

Claro, e não há nada de errado nisso, o prefeito Edvaldo Nogueira marca mais um ponto no trabalho que realiza em Aracaju, no comando da FNP e como pré-candidato a governador de Sergipe, que é um dos seus principais objetivos políticos. Edvaldo revela a atuação de uma assessoria atuante, uma estrutura de marketing competente e mostra o seu nome como pré-candidato a governador em 2022, através de trabalho. E agora com um evento que reúne políticos de todo o Brasil, em sua maioria prefeitos municipais. Esse encontro, além de discutir o futuro das cidades brasileiras, mobiliza Aracaju e cria um momento para promover e contemplar o turismo na capital e interior.

Edvaldo Nogueira sabe fazer acontecer naturalmente e assim se promove politicamente para uma tentativa de fortalecer o seu nome junto à base aliada e ser o escolhido para sucessão do governador Belivaldo Chagas.

Carnaval é dúvida

As informações sobre o carnaval de Salvador são de que há 90% de chances dele não acontecer, exatamente pelo receio de um aumento da Covid.

*** O Governo da Bahia pode adotar essa decisão a qualquer momento.

*** Em razão disso o governador Rui Costa vem sendo pressionado por entidades que promovem o carnaval de Salvador.

Receio da pandemia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), está preocupado com os quase 3 milhões de baianos que ainda não completaram o esquema vacinal!

*** – A imunização precisa ser completa, com duas doses, além do reforço após 5 meses. Então, quero pedir a sua ajuda: vacine-se! – apelou o governador.

Sergipe em observação

O governador Belivaldo Chagas (PSD) cancelou a reunião que faria hoje com o Comitê Técnico Científico que avalia a situação da Covid em Sergipe, para observação.

*** Segundo fonte da Comissão, na próxima semana a reunião será realizada. Entretanto, “não há pressão no Estado para realização do réveillon e do carnaval, como vem acontecendo na Bahia”.

Valadares desmente

O ex-senador Valadares disse que não houve qualquer oferta a Valmir de Francisquinho, que continua no PL, o futuro partido de Bolsonaro, para ser presidente do PSB/SE, “caso aceitasse o convite de filiação ao partido para apoiar Rogério”.

*** Segundo o ex-senador, “nem o PSB lhe ofereceu a presidência, nem Valmir nunca fez essa exigência”.

Luciano se destaca

Nos bastidores da Assembleia há comentários sobre o projeto de desenvolvimento que vem sendo exposto aos sergipanos, no sentido de incentivar o investimento no Estado e incentivar a economia.

*** Um deles acha que esse trabalho deveria colocar o nome de Luciano Bispo para integrar a chapa majoritária da base aliada.

*** – Com oito anos presidindo a Alese e propondo um projeto que incentiva o crescimento de Sergipe, Luciano Bispo se destaca entre os nomes citados, disse.

André na disputa

Aliados do ex-deputado André Moura disseram ontem que ele está consciente de que manterá o seu projeto político de disputar o Senado na base liderada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Pesquisas realizadas recentemente colocam André em boa posição junto ao eleitorado e a pré-candidatura ao Senado está sendo trabalhada.

*** Um detalhe: nestas pesquisas a delegada Daniele Garcia aparece como a segunda preferida do eleitor.

Laércio acelera

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) pôs o pé no acelerador e começa a se movimentar para as eleições de 2022. Participa de eventos e amplia conversas com lideranças da capital e interior.

*** Laércio tem agendado conversas com lideranças políticas estaduais e deixa claro que seu projeto maior é disputar o Governo, tendo como plano B o Senado.

Influência na bancada

Laércio Oliveira admitiu ontem que a filiação do presidente Bolsonaro ao PL, marcada para o dia 30, é “representativa para Sergipe”.

*** Explica que a partir do momento em que o presidente integrar o PL, a bancada de Sergipe em Brasília contará com três parlamentares ligados a Bolsonaro. O próprio Laércio (PP), Bosco Costa e Valdevan Noventa, ambos do PL.

Edvaldo em Brasília

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), como presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, esteve ontem em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

***Aproveitou também para convidá-lo a participar de 81ª Reunião Geral da FNP que acontece hoje e amanhã em Aracaju, que vai tratar das demandas do municipalismo brasileiro.

Marcos orienta grupo

O grupo político do ex-deputado Marcos Franco (MDB) tem conversado muito e tratado sobre as eleições de 2022. O grupo é aliado do governador Belivaldo Chagas e vai avaliar o nome do candidato majoritário que for lançado pela base.

*** Marcos diz que seu grupo analisa o coletivo e avalia como serão tratadas as cidades que são administradas por aliados, dentro de um consenso que otimize o apoio.

*** Uma coisa já está certa: Fábio Reis (MDB) será o candidato do grupo a federal.

Receberam convites

Membros do Partido Liberal em todo o Brasil, inclusive Sergipe, já receberam convite para participar da filiação do presidente Bolsonaro no partido, terça feira.

*** A cúpula do PL vai participar do evento, junto com deputados federal e estadual, consolidando a posição do partido no Estado.

*** Circulou a informação que pode ocorrer desfiliações com a entrada de Bolsonaro, caso realmente ele se filie.

Plebiscito na Barra

Capitão Samuel deu entrada na Alese a pedido de realização de um plebiscito com os moradores da Barra dos Coqueiros sobre a mudança do nome do município para cidade Governador João Alves Filho.

*** O deputado acha que esta é uma forma de “eternizar e homenagear o nome e as obras do maior governador que Sergipe já teve”.

PEC da Bengala

Senador Rogério Carvalho (PT) diz que enquanto bolsonaristas impõem “guerra” ao STF com a PEC da Bengala ,o Brasil assiste a uma manobra casuísta do governo na CCJ da Câmara.

*** Segundo Rogério, o objetivo é dar passe livre para Bolsonaro indicar dois ministros e assim não ter impedimentos pôr em prática o autoritarismo e a destruir a democracia.

Giro pelas redes sociais

Estadão – ‘Pessimismo com o teto tem ido longe demais’, diz economista de associação internacional de bancos.

Mario Sabino – Os bolsonaristas dizem que Moro é comunista; os petistas afirmam que ele é agente da CIA. Eles precisam combinar uma terceira versão para a terceira via.

Deu na Folha – Primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fantasiou-se de Branca de Neve, ontem, durante evento “Natal Voluntário”, promovido pelo programa Pátria Voluntária.

Revista Fórum – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descarta PEC bolsonarista que tenta antecipar aposentadoria de ministros do STF.

Ricardo Noblat – TSE dá 10 dias para PSDB explicar pane em aplicativo usado nas prévias. Filiados ao partido querem que uma nova forma de votação.

Metrópole – carnaval de Salvador tem 90% de chances de não rolar. TVs são avisadas e estão cientes de que a festa pode não acontecer.

TV Cultura – CCJ aprovou a discussão sobre a extinção do projeto, que regulamenta a idade máxima de ministros do STF e do Tribunal de Contas da União.

TV- Cultura – Filiado ao Podemos no dia 10 de novembro, o ex-juiz Moro busca apoio para candidatura à Presidência.