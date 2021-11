Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe é realizado no Hotel SESC

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 25, ” Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe”, realizado no Hotel SESC Atalaia. O evento fez parte das estratégias do Mulher Democratas para incentivar o protagonismo feminino na política partidária.

Para o Presidente Estadual do Democratas em Sergipe, José Carlos Machado, o bom exemplo de mulheres bem sucedidas também é fundamental para inspirar e fomentar o empoderamento feminino. Ele destaca ainda que o poder público precisa exercer um papel mais incisivo, com a proposição de políticas públicas para mudar esse quadro de desigualdade de gênero.

A presidente estadual do Mulher Democratas, Josilda Monteiro lembrou que é preciso incentivar, cada vez mais, a participação da mulher. “Sabemos que, nós mulheres, temos uma representatividade muito pequena e ainda estamos longe de nos igualarmos à quantidade de homens que estão à nossa frente e queremos incentivar que as mulheres participem da vida política”, frisou.

Para a senadora Maria do Carmo, a sub-representação feminina nas Casas Legislativas e nos espaços de poder e decisão precisa ser discutida de forma ampla e urgente. Ela citou o caso do Senado, onde dos 81 eleitos para o quadriênio 2019-2023, menos de 20% são mulheres.

Fonte e foto assessoria