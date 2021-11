Entrada de Moro na disputa só desmoraliza Ciro, o PSDB e o resto da “3ª via”! 

Depois que saiu do governo e rompeu politicamente com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ex-ministro Sérgio Moro passou a ser “defenestrado” nas redes sociais, nas rodas políticas, em todos os cantos do País não apenas pela legião “bolsonarista”, mas pela Esquerda brasileira, “apaixonada” por Lula e liderada pelo PT. O desgaste foi tamanho que o magistrado por carreira optou por aceitar um convite profissional e mudou-se para os Estados Unidos. Por lá ficou afastado durante quase toda a pandemia, mas agora retornou ao País, decidido a disputar a presidência.

Sérgio Moro tem todo o direito de disputar a eleição do próximo ano. Isso faz parte da democracia, mas este colunista tem (e mantém) uma postura crítica contra sua conduta, em especial contra o presidente da República. E aqui o faz sem o receio de qualquer cancelamento ou crítica externa; quem conhece o mundo político, quem acompanha e convive com os bastidores, sabe que um dos piores defeitos de um homem público é passar a condenar tudo aquilo que, até então, enquanto se beneficiava, parecia perfeito. Se não aprovava, no mínimo se omitia. Isso não é posição de líder…

Mas os primeiros movimentos de Moro, ainda são tímidos para quem busca chegar à presidência. Está a anos luz daquela confiança e respeito que conquistou enquanto juiz da Operação Lava Jato. Num País polarizado, um lado o vê como “traidor” e o outro como “golpista”; acompanhando suas recentes entrevistas, percebe-se que o juiz aposentado está “treinado”, mudou o tom, o timbre da voz, está mais sorridente, menos magistrados e mais político. Agrada a classe alta, mais setores da burguesia, mas bem distante do “povão”, que é geralmente quem decide a eleição…

Mas este colunista busca sempre o equilíbrio entre as críticas e até o reconhecimento: Moro se posicionou na disputa pela presidência e, mesmo sem fazer muito “barulho”, pelo menos nos levantamentos apresentados até agora, praticamente se consolida na terceira posição, bem distante de Lula e de Bolsonaro; também longe de um possível 2º turno. Mas, com todo o respeito, desmoralizando os projetos políticos do PDT e de Ciro Gomes; do PSDB e de seu aplicativo eleitoral “fake”; e de todo o restante que sonha e se diz da “3ª via”.

Como é que uma figura pública como Ciro Gomes, que faz palestras com estudantes, movimentos sociais, entidades sindicais, setores de representação de trabalhadores, que concede entrevistas para veículos da imprensa do País inteiro, e está atrás de um juiz aposentado, “massacrado” e “execrado” nas redes sociais e que estava há um bom tempo morando nos Estados Unidos? E o que dizer do embate entre João Dória, Arthur Virgílio e Eduardo Leite? Estão disputando a presidência ou se “golpeiam” apenas pelo comando…do PSDB? Cadê a 3ª via? Com Alessandro Vieira (Cidadania)? Me poupe!

Lembram da CPI da Pandemia do Senado Federal? Depois que o “palanque” para os adversários de Bolsonaro foi desarmado, o assunto parece ter caído no esquecimento! Nem a “grande mídia” fala mais! Falaram, pressionaram, abusaram, erraram, gritaram e até, saltitaram, mas muito pouco se comprovou! Um “vexame” que caiu em descrédito nacional. E Sérgio Moro (PASMEM), já começa a ser procurado por quem dizia que iria salvar o Brasil se chegasse à presidência. É “sabido” esse magistrado! “Entrou no ônibus agora, e já quer sentar na janela”! Um deboche…

Veja essa!

A quinta-feira será marcada por dois acontecimentos: no Tribunal de Contas do Estado haverá a eleição do novo presidente, vice-presidente e do Corregedor-Geral. As redes sociais ganharam uma série de rumores e especulações; há muito “achismo” também…tudo pelo famoso “eu já sabia”…

E essa!

O outro tema que pauta o dia 25 é o aniversário de um ano do falecimento do ex-governador João Alves Filho (in memoriam). A família prepara uma missa em homenagem, à noite, na capital. Entre erros e acertos, João Alves fez muito pelo povo sergipano e defendeu o Nordeste como poucos. Fez história…

PSB negou

O ex-senador Antônio Carlos Valadares negou a informação “ventilada” por alguns setores de que a direção do PSB havia sido oferecida ao ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. “Nem o PSB lhe ofereceu a presidência e nem Valmir fez qualquer exigência”.

Congresso PSB

No dia 4 de dezembro, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará um Congresso Estadual para eleger os membros do Diretório e a sua Comissão Executiva Estadual para o triênio 2022-2024. O evento também colocará em pauta os rumos do PSB para as eleições de 2022. O Congresso Estadual do PSB acontecerá a partir das 9h, na sede do PSB, que está localizada na Rua José de Faro, nº 13, bairro Jardins.

Valadares Filho I

Segundo o presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, o encontro reunirá todos os segmentos do partido, dirigentes e militância, para um debate profundo sobre a defesa da história do partido no estado e os caminhos que a sigla irá percorrer para manter o seu legado.

Valadares Filho II

“O PSB possui uma relevante trajetória de serviços prestados ao povo sergipano. É um partido que tem sido protagonista nas discussões sobre o futuro de Sergipe e jamais iremos abrir mão desse protagonismo, conquistado através de toda confiança depositada pela sociedade. Vamos defender com veemência esse legado”, afirma Valadares Filho.

Estimular candidaturas

De acordo com ele, o ato será oportunidade para estimular candidaturas. “Queremos incentivar nossos membros a participarem da disputa eleitoral em 2022, concorrendo para deputado estadual e federal. O posicionamento do nosso partido em relação à condução da chapa majoritária estamos participando ativamente na construção de um projeto de oposição visando o melhor para o futuro de Sergipe”, enfatiza.

PSD quer Mitidieri

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarou que deseja o nome do deputado federal Fábio Mitidieri como representante da sigla para concorrer ao governo de Sergipe nas eleições do próximo ano. A declaração aconteceu durante o encontro nacional do partido, em Brasília. O líder nacional do PSD pediu para o parlamentar saudar os presentes como o representante do governador Belivaldo Chagas no evento.

Com Rodrigo Pacheco

No palco, o deputado federal Fábio Mitidieri cumprimentou a todos e ressaltou ao atual presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que ele “representa a esperança de um Brasil melhor, menos polarizado. O evento do PSD serviu para o partido discutir uma agenda do programa para 2022. No encontro também tiveram atividades do PSD Jovem e o Encontro Nacional do PSD Mulher.

Gilberto Kassab

No encontro, Gilberto Kassab voltou a reforçar o convite para que Pacheco dispute a presidência. “Quero ter a honra de formalizar aqui o convite para que você (Pacheco) seja o nosso candidato à presidência da República nas eleições de 2022”, disse Gilberto Kassab. Pacheco agradeceu o convite ressaltando que a resposta será dada em um momento oportuno e lembrou que o Brasil possa se submeter a uma mudança tranquila.

Construindo proposta

O presidente do Senado afirmou que a economia brasileira está “contaminada” e a educação é uma bandeira que precisa ser mais inclusiva, principalmente na defesa do meio ambiente. “Que esse movimento do PSD possa ser interpretado como uma contribuição do partido a democracia brasileira. Vamos construir uma proposta”, concluiu Rodrigo Pacheco.

João Marcelo I

Presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual João Marcelo tem buscado um debate propositivo com parlamentares de outros estados brasileiros sobre os aspectos econômicos do agronegócio no país. O assunto, inclusive, é um dos temas da 24ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos dos Estados – Unale, que ocorre em Campo Grande (MS) e conta com a participação da Ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, Tereza Cristina.

João Marcelo II

“Estamos dialogando com deputados que já elaboraram em seus respectivos estados projetos neste sentido para que, dentro da nossa realidade, possamos trazer estas ideias para Sergipe”, afirmou João Marcelo, acrescentando que “quero que a bandeira levantada em nosso estado seja a da comida na mesa do cidadão mais necessitado. Esse é um compromisso que assumo enquanto presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Alese com os sergipanos”, complementou o deputado João Marcelo.

Alese no MS

Vários deputados estaduais sergipanos estão acompanhando o presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB) e prestigiam a 24ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que está sendo realizada em formato híbrido, desta vez com sede presencial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente da Assembleia Legislativa do MS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), fez uma saudação a todos os parlamentares que se deslocaram para seu Estado, em especial os sergipanos, e agradeceu a Unale pela realização do evento.

Paulo Corrêa

Segundo Paulo Corrêa o encontro no Mato Grosso do Sul é uma grande oportunidade para as Assembleias “mostrarem, efetivamente, o potencial para a formulação de um novo Brasil. A partir do momento em que as nossas Casas Legislativas tenham autonomia para realizarem as reformas estruturantes que este País precisa, o crescimento virá muito mais rápido. Nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. É muito fácil avançar com isso nos Estados, nas Assembleias Legislativas. A Unale está organizando e demonstrando que tem condições de fazer”.

Luciano Bispo

Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, agradeceu a receptividade do povo sul-mato-grossense e pontuou a importância de um evento como a Conferência da Unale. “É um momento de confraternização, mas também de muito aprendizado e está cada vez mais claro que todos nós precisamos nos modernizar e acompanhar a evolução do mundo. Teremos bons debates nesse encontro aqui, com grandes palestrantes, gente que pode somar e nos ajudar a promover um Poder Legislativo cada vez melhor e mais representativo”.

Goretti Reis

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) enfatizou que, graças à vacinação contra a covid-19 que os casos de infectados e mortos na pandemia estão reduzidos e que os eventos estão sendo retomados. “Esse Congresso da Unale é muito importante para a troca de vivências, de experiências entre os parlamentares. É bom para a Alese, é bom para Sergipe, é bom para o Brasil. Eu acredito que, assim como nos Congressos anteriores, nós teremos bons debates e muita troca de informações. Minha avaliação é muito positiva”.

Luciano Pimentel

Outro que elogiou a importância da Unale para os parlamentos brasileiros em geral foi o deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido). Ele ressaltou a troca de informações e a busca por novos conhecimentos dos deputados sergipanos. “A Unale tem dado uma grande contribuição para todos nós, deputados, e eventos como este são válidos pela congregação, pela troca de informações, por mais conhecimento, algo que certamente vai ajudar e muito aos nossos parlamentares e aprimorarem cada vez mais os seus mandatos”.

Gracinha Garcez

A deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) celebrou muito o fato de participar de sua primeira Conferência Nacional da Unale. “Estou participando pela primeira vez e temos que dar os parabéns para esta instituição pela organização desse evento. Só tenho que agradecer a Deus e ao povo sergipano por essa oportunidade e, a partir da troca de ideias e de conhecimento entre os deputados de todo o Brasil, inclusive de Sergipe, poderemos enriquecer nossos mandatos na Alese”.

Samuel Carvalho

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) disse que a Conferência Nacional da Unale é o maior evento do Poder Legislativo. “Como não expressar alegria e contemplação em participar de um evento tão importante? Temas extremamente relevantes estão em discussão aqui, por esses dias, e a gente espera participar dos debates, defender nossas bandeiras e fortalecer e valorar cada vez mais o nosso mandato”.

Kitty Lima

Já a também deputada Kitty Lima (Cidadania) fez uma análise enaltecendo a importância da Unale para os parlamentos brasileiros. “Acho que esse tipo de Conferência nos aproxima de novas ideias e comportamentos, estimula e favorece uma troca de experiências fantástica e daqui, cada um de nós, está colhendo boas informações, algo que podemos avaliar e colocar em prática, cada um no seu respectivo parlamento. E nós puxamos sempre para tentar melhorar a qualidade de vida do povo do nosso Estado”.

Venâncio homenageado

Participando da 24ª Conferência, o ex-deputado e atual diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Venâncio Fonseca, foi homenageado durante a solenidade de abertura na condição e ex-presidente nacional da Unale. “Para mim é uma grande honra, uma verdadeira alegria em poder participar de mais uma Conferência. Fui dos fundadores da Unale e reviver tudo isso é uma grande satisfação. Sem contar a gratidão por ter chegado tão longe, por ter chegado à presidência de uma entidade nacional tão importante para as nossas Assembleias”.

Laura Kummer I

No comando do Cerimonial da Assembleia Legislativa de Sergipe desde 2015, Laura Kummer acaba de ser eleita para presidir a Associação Brasileira de Cerimonialistas Legislativos (ABCLE). A escolha ocorre durante a 24ª Conferência Nacional da Unale, realizada em formato híbrido, desta vez com sede presencial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Laura Kummer II

Indicada para responder pelo Cerimonial da Alese desde o início da gestão do presidente Luciano Bispo (MDB), Laura Kummer não escondeu a satisfação pela escolha. “Nós estamos muito felizes e honrados em participar da 24ª Conferência Nacional da Unale, sendo escolhida para presidir a Associação Brasileira de Cerimonialistas”.

Laura Kummer III

“Estou muito disposto a aprender mais e poder trocar informações, claro que trabalhando para fortalecer cada vez mais o Cerimonial do Legislativo em todo o Brasil. Vamos ficar na presidência até a próxima Conferência da Unale, vamos montar um grupo forte e queremos discutir, principalmente, a questão da precedência que aflige a todos os cerimonialistas do Brasil e não apenas dos do Poder Legislativo”, completou Laura Kummer.

Mérito Educacional I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) representou a Assembleia Legislativa de Sergipe e o presidente Luciano Bispo (MDB), na solenidade de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Educacional aos professores Almir Santana (2020) e José Ricardo de Santana (2021), outorgadas pelo Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE/SE), no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória.

Mérito Educacional II

A diplomação de Honra ao Mérito Educacional é oferecida a personalidades que se destacaram na área da educação em Sergipe. As restrições por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), adiaram a premiação de 2020 e, só agora, o médico e professor Almir Santana foi contemplado. O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Dr. Josué Modesto dos Passos Subrinho, representou o governador Belivaldo Chagas (PSD) na solenidade.

Maria Mendonça

“Uma homenagem justíssima que estamos prestigiando hoje. Dr. Almir Santana é uma figura pública que dispensa comentários e que se colocou a serviço da sociedade sergipana. Deixando seu próprio consultório para servir a uma causa nobre que é cuidar das pessoas infectadas pelo HIV. Isso não tem preço e essa homenagem é uma questão de justiça. Como também o professor José Ricardo de Santana, que vem dedicando sua vida à Educação e o Conselho Estadual acerta em valorizar dois grandes profissionais”, comentou a deputada Maria Mendonça.

Conselho Estadual de Educação

O presidente do Conselho Estadual de Educação, professor João Luiz Andrade Dória, explicou que desde 2011 que a entidade vem prestando esse tipo de reconhecimento e que em 2020, por conta da pandemia, as homenagens ficaram prejudicadas. “A homenagem é muito justa por conta de todo o trabalho que eles desenvolvem junto à Educação sergipana. Almir faz um trabalho há décadas, também voltado para a Saúde pública e respeitado em todo o território nacional”.

João Dória

Em seguida, João Luiz Andrade Dória, destacou a forma como o professor José Ricardo de Santana vem desenvolvendo as ações a frente da Superintendência Executiva da Secretaria de Educação. “O Conselho Estadual homenageia e reconhece o trabalho desenvolvido por essas duas personalidades, escolhidas por maioria absoluta dos membros”.

Josué Modesto Subrinho I

O secretário de Estado da Educação aprovou as escolhas do Conselho Estadual. “Almir Santana é médico por formação, mas tem uma trajetória na área de Educação, como professor de cursinhos e pela ação de buscar conscientizar as pessoas sobre o perigo das doenças infectocontagiosas, promovendo a prevenção e demonstrando os preconceitos acerca do HIV”.

Josué Modesto Subrinho II

Em seguida, Josué Modesto disse que o professor José Ricardo de Santana “tem uma trajetória notável como educador, desde a Universidade Federal de Sergipe (UFS) até chegar à gestão pública, sendo presidente da Fapitec, diretor do CNPQ e vem desenvolvendo importantes trabalhos na SEDUC”, completou o secretário.

Almir Santana I

O primeiro homenageado no evento, o médico Almir Santana, lembrou que sempre dividiu sua trajetória de luta em duas frentes: como médico e como professor. “Esse reconhecimento do Mérito Educacional é a aprovação do trabalho que nós procuramos realizar com os nossos estudantes, para que eles sejam bons profissionais no futuro”, pontuou.

Almir Santana II

Almir Santana acrescentou ainda a importância da solidariedade em sua vida. “A matéria que eu procurei ensinar para todos os meus alunos, ao longo desses 50 anos, foi a solidariedade. Minha intenção foi ajudar para que meus alunos sempre busquem ajudar as pessoas, com coragem para lutar, para serem mais felizes. É isso que promovemos na sala de aula”.

José Ricardo de Santana I

Por sua vez, o professor José Ricardo de Santana não escondeu a satisfação em receber a honraria pelo Conselho Estadual de Educação. “Para nós foi uma grata surpresa, é verdade, mas também motivo de muita felicidade. Atribuo ao trabalho desenvolvido por toda a equipe da Secretaria esse reconhecimento do Conselho, quando estamos fechando três anos de trabalho”.

José Ricardo de Santana II

Superintendente executivo da Secretaria de Educação desde 2019, José Ricardo explica que vem buscando aplicar seus métodos de trabalho na Seduc e valorizou o empenho de todos durante a pandemia. “Os desafios foram enormes porque tivemos que mudar muito em pouco espaço de tempo, mudamos para o modelo digital e formalizamos vários convênios”.

Alô Canindé!

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral julgou por unanimidade a improcedência do Recurso Eleitoral n º 0600456-11.2020.6.25.0028 protocolado pela Coligação ‘Canindé Feliz de Novo’, que teve como candidato ao cargo de prefeito Kaká Andrade. A referida Coligação pretendia com esse recurso, promover a cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito de Canindé de São Francisco, conferidos a Weldo Mariano e Pank respectivamente.

Joaby Ferreira

O advogado Joaby Ferreira, em sustentação oral, defendeu que não houve em momento algum captação ilícita de votos, e, que, a hipótese não era de fragilidade da prova, mas sim de inequívoca ausência de provas. Para o juiz relator do processo, Edvaldo dos Santos, não há nos autos elementos que comprovem que houve captação ilícita de votos. Segundo o magistrado, o que se percebia era o inconformismo com o resultado das eleições e, devido a isso, manteve em seu voto a decisão na íntegra do juiz da 28 ª zona eleitoral.

Iolanda Guimarães

A desembargadora Iolanda Guimarães parabenizou o relator pela precisão e clareza do seu voto, acompanhando assim a decisão do relator. Já os demais membros, após seus pronunciamentos, votaram no mesmo sentido dos votos já proferidos, o que, ao final do julgamento, levou ao resultado unânime pela improcedência do recurso.

Fabiano Oliveira I

O vereador Fabiano Oliveira (PP) usou a tribuna para apresentar o Projeto de Lei nº 285/2021 que inclui o Natal Iluminado no calendário turístico do município de Aracaju. Para Fabiano, o projeto visa incentivar a continuidade e o crescimento do evento na capital.

Fabiano Oliveira II

“O maior evento comemorativo do natal em Sergipe é realizado anualmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE) em parceria com a Prefeitura de Aracaju, entre o final do mês de novembro e o início do mês de janeiro do ano subsequente, nas praças do Centro Comercial de Aracaju, com os ambientes iluminados nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, presenteando a população aracajuana e os turistas com um belíssimo cartão-postal especial de final de ano”, pontuou.

Contabilidade

Com 1.109 votos, a Chapa 1, representada pela contadora Salete Barreto, foi eleita para conduzir o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) no quadriênio 2022-2025. A eleição foi realizada virtualmente. O pleito marca a renovação de 2/3 (dois) terços dos membros do Plenário do CRCSE.

Salete Barreto I

“Gratidão é a única palavra capaz de definir o que sinto neste momento. Sou grata por cada voto que recebemos e por todo acolhimento dos colegas durante os mais de 40 dias de campanha. Por onde passamos, na capital e no interior do estado, fomos recepcionados com imenso carinho. O apoio que nossa categoria manifestou, desde os profissionais mais experientes e até os mais jovens, foi sem igual”, destaca Salete Barreto.

Salete Barreto II

De acordo com a presidente eleita, a nova gestão irá mesclar experiência com inovação para que a classe continue avançando. “Desde o início assumi esse desafio tendo como maior motivação a luta por mais valorização e pelo fortalecimento da classe perante a sociedade. Tenho todos os colegas como parceiros e unidos iremos trabalhar em prol da contabilidade sergipana. Queremos que o profissional contábil de Sergipe cresça e encontre no CRCSE o apoio necessário para isso”, afirma Salete.

Chapa

A chapa vitoriosa é composta por 16 integrantes, entre eles técnicos de contabilidade, contadores, professores, auditores e peritos contábeis, que tomaram posse em janeiro de 2022. As propostas defendidas pelo grupo versam sobre o registro e a fiscalização da profissão; a educação continuada; a gestão responsável e transparente; o fortalecimento das relações institucionais e a valorização da imagem profissional.

Lançamento

Archimedes Marques, competente Escritor/Delegado, lança nesta sexta-feira (26), no JFC TRADE CENTER, bairro Jardins, às 17 horas, seu 3° Volume da coleção LAMPIÃO E O CANGAÇO NA HISTORIOGRAFIA DE SERGIPE (SEBO XIQUE).

A obra

A obra já no seu volume III procura mostrar as ocorrências e as contradições dentro da historiografia do cangaço tendo como foco principal fatos ocorridos em Sergipe, palco de atuação de Lampião e seus asseclas de 1929 a 1938, com mais destaque para a região ribeirinha do Velho Chico, uma área de grande proteção de gente importante e coiteirismo que vinha de Propriá até Canindé do São Francisco, cuja proteção, sem sombras de dúvida deu uma maior longevidade a esse fenômeno que atingiu em cheio os nossos sertanejos.

Sobre o autor

Desde criança sonhava ser Delegado de Polícia e atingiu o seu objetivo com muito esforço e dedicação. Desde criança também se interessava pelos assuntos ligados ao cangaço e sempre estava atento a todas as histórias sobre Lampião. Escritor de artigos diversos nas áreas policiais e afins em sites e jornais escritos espalhados pelos quatro cantos do Brasil e além fronteiras, com vários textos publicados em livros.

Formado em Direito pela Universidade Tiradentes. Dentro da sua área policial possui o curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Segurança Pública, pela Universidade Federal de Sergipe.

